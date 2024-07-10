الفنان عبدالله مشرف يعلن اعتزاله الفن

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- الخليج 365

قال الفنان عبدالله مشرف، إنه قرر اعتزال الفن والتفرغ لحياته الشخصية وأسرته

وأكد الفنان الكبير في تصريح خاص لمصراوي أنه قرر اعتزال الفن بشكل نهائي ولا يفكر في العودة مرة أخرى

الفنان عبدالله مشرف قدم خلال مسيرته الفنية أعمالا هامة في السينما والمسرح والتليفزيون، لعل أبرزها أعماله مع النجم الكبير محمد صبحي

ومن أبرز أعمال الفنان عبدالله مشرف خلال مسيرته الفنية: (يوميات ونيس، وجهة نظر، البيضة والحجر، كتيبة الإعدام، لعبة الست، سكة السلامة، عسل أسود) وغيرها

وكان آخر أعمال الفنان عبدالله مشرف فيلم "ع الماشي" بطولة: علي ربيع، كريم عفيفي، آية سماحة، ومن إخراج محمد حمدي الخبيري