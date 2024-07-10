بعد 14 عام على الجزء الرابع.. "DreamWorks" تكشف عن الجزء الخامس من سلسلة "Shrek"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مروان الطيب:

كشفت شركة الإنتاج العالمية "Dreamworks" عن إعلان تشويقي للجزء الخامس من سلسلة أفلام الرسوم المتحركة "Shrek" بعد العديد من مطالبات رواد مواقع التواصل الاجتماعي ومحبي السلسلة بإنتاج جزء جديد والتي تتمتع بشعبية كبيرة حول العالم.

ونشرت "DreamWorks" إعلان تشويقي عبر حسابها الرسمي على "انستجرام" شوقت خلاله جماهير السلسلة عن مواصلة العملية الإنتاجية للجزء الخامس والمقرر عرضه بدور العرض الأمريكي والعالمي مطلع شهر يوليو عام 2026.

وسيعود معظم نجوم السلسلة بالجزء الجديد الذين قاموا بالأداء الصوتي لمعظم الشخصيات وهم مايك مايرز، إيدي ميرفي، وكاميرون دياز، ويمثل الجزء الخامس هو عودة للسلسلة مرة أخرى بعد الجزء الرابع الذي عرض عام 2010.

وحققت سلسلة أفلام الرسوم المتحركة "Shrek" نجاحًا جماهيريًا كبيرًا بشباك التذاكر الأمريكي والعالمي، حيث عرض الجزء الأول منها بعنوان "Shrek" عام 2001 وحقق إيرادات عالمية بلغت 488 مليون دولار من ميزانية إنتاجية تقدر بـ 60 مليون فقط، إلى جانب فوزه بجائزة الأوسكار كأفضل فيلم رسوم متحركة في العام.

مرورًا بالجزء الثاني عام 2004 بعنوان "Shrek 2"وحقق إيرادات عالمية تخطت إيرادات جزئه الأول بـ 932 مليون دولار من ميزانية إنتاجية تبلغ 150 مليون ورشح لجائزتي أوسكار.

والجزء الثالث من السلسلة بعنوان "Shrek the Third" عام 2007 وحقق إيرادات عالمية بلغت 813 مليون دولار من ميزانية إنتاجية تقدر بـ 160 مليون.

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نهاية بالجزء الرابع من السلسلة بعنوان "Shrek Forever After" عام 2010 وحقق إيرادات بلغت 752 مليون من ميزانية إنتاجية تبلغ 165 مليون دولار.

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