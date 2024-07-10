"نفسي أتبنى الولد ده وأربيه".. توفيق عبدالحميد يوجه رسالة لطفل من سوهاج بسبب أمانته

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب-مصطفى حمزة

وجه الفنان القدير توفيق عبدالحميد، رسالة إلى طفل من سوهاج، يدعى محمد عقب ظهوره في مقطع فيديو، وهو يرفض الحصول على مبلغ مالي ، قائلا: "لا حرام"

ووجه الفنان توفيق عبد الحميد، عبر صفحته في موقع فيسبوك، رسائل إلى الطفل، وكتب: "محمد ابن سوهاج صاحب الفيديو ياريت تكلمني".

الفنان القدير نشر أيضا مقطع فيديو، ويظهر به الطفل محمد، وعمره 13 سنة، خلال جلوسه بالشارع لبيع بالونات ورفض الحصول على مبلغ مالي، تم وضعه بمكان جلوسه، ورد على ذلك وقال: "لا حرام".

وفي تعليقه على الفيديو، كتب توفيق عبد الحميد،: "أنا بجد نفسي اتبنى الولد ده وأربيه وأعلمه لحد ما يتخرج من الجامعة"

الفنان القدير توفيق عبد الحميد نفى مؤخرا ما تردد عن تدهور حالته الصحية، وعدم قدرته على الحركة.

وعبر صفحته الرسمية في موقع فيسبوك، كتب: "واضح إن فيه خبر انتشر عن تدهور حالتي الصحية أزعج الكثير من الأصدقاء والمحبين وهو خبر غير حقيقي".

وأعلن الفنان توفيق عبد الحميد، في سبتمبر 2023، اعتزاله نهائيا عن الإستمرار في مجال التمثيل، بسبب حالته الصحية، إذ يعاني من آلام في العمود الفقري، حسب تأكيده في تصريح خاص لـ"الخليج 365"

وكان آخر ظهور للفنان توفيق عبد الحميد، في مسلسل "يوتيرن"، الذي شارك في بطولته مع الفنانة ريهام حجاج.