"يلعن البعد".. نجوى كرم تروج لـ ثاني أغنيات ألبومها الجديد

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت نوران أسامة:

روجت الفنانة نجوى كرم لـ ثاني أغاني ألبومها الجديد، والتي جاءت بعنوان "يلعن البعد"، وذلك من خلال منشور تشويقي، وظهرت تقف أمام المرآة وتكتب عليها بأحمر الشفاه عنوان الأغنية.

ونشرت نجوى الصور على حسابها الخاص بموقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام"، وعلقت: "تراك 2".

يذكر أن الفنانة نجوى كرم منذ أسابيع أولى أغاني الألبوم "تعا نقعد"، والذي جاء على طريقة الفيديو كليب.

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