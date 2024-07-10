التذاكر تبدأ من 600 جنيه.. منى الشاذلي تحاور مدحت صالح في مهرجان العلمين

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

أعلن مهرجان العلمين قبل ساعات من انطلاق دورته الجديدة، عن إتاحته الفرصة لكل عشاق طرب الزمن الجميل لمقابلة المطرب الكبير مدحت صالح، في لقاء حصري حي بالمسرح الروماني في المدنية التراثية بمدينة العلمين الجديدة.

وتحاور المطرب الكبير مدحت صالح في حلقة استثنائية من قلب العلمين الجديدة، الإعلامية منى الشاذلي، وتقدم حلقة خاصة من برنامجها "معكم"، ضمن فعاليات مهرجان العلمين.

تشهد حلقة برنامج "معكم" مني الشاذلي، تقديم مدحت صالح مجموعة من أشهر أغانيه، إضافة إلى غنائه أجمل أغاني نجوم الزمن الجميل.

ويتيح المهرجان فرصة حقيقية لجمهور وزاور مدينة العلمين الجديدة، ورواد الساحل الشمالي، حضور الحلقة والاستمتاع بالأجواء ومتابعة الحلقة والتفاعل مع أغاني النجم الكبير مدحت صالح.

تذكرة الحضور تبدأ من 600 جنيه، وتم فتح باب الحجز أمام الجمهور منذ الساعات الأولى للإعلان عن الفعاليات المتنوعة ضمن مهرجان العلمين.

وكانت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية أعلنت بداية يوليو الجاري عن انطلاق الدورة الثانية من مهرجان العلمين الجديدة - الحدث الترفيهي الأكبر في مصر والشرق الأوسط) - تحت شعار "العالم علمين" خلال الفترة من 11 يوليو وحتى الأسبوع الأول من سبتمبر.