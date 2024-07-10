شقيقة مايكل جاكسون تفاجئ محمد رمضان بالتعليق على فيديو

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- سهيلة أسامة:

علقت شقيقة المطرب الأمريكي مايكل جاكسون لاتويا جاكسون على مقطع فيديو، نشره الفنان محمد رمضان ظهر فيه مع ابنة الفنانة دنيا سمير غانم ورامي رضوان، وابنة المخرج كريم السبكي، وأبناء خالد السبكي.

وأعاد "رمضان" نشر تعليق لاتويا جاكسون، وعلق: "لاتويا چاكسون أخت الأسطورة مايكل چاكسون علقت على ڤيديو أبناء صحابي دنيا سمير غانم ورامي رضوان، وكريم، وخالد السبكي، يا بختهم".

يذكر أن محمد رمضان طرح مؤخرا أغنية جاءت بعنوان "بمزاجي"، وشارك في إحياء حفل غنائي ضمن فعاليات مهرجان موازين بالمغرب.

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