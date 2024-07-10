قبل طرحها.. تعرف على صناع أغنية محمد حماقي "واكلة الجو"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب-مصطفى حمزة:

يستعد المطرب محمد حماقي لطرح أول أغاني ألبوم "هو الأساس"، في السادسة مساء اليوم الأربعاء بعنوان "واكلة الجو".

المطرب محمد حماقي، نشر أمس الثلاثاء البوستر الرسمي للأغنية، عبر حسابه بموقع "انستجرام"، معلقا: "استنوا أغنية واكلة الجو من ألبوم هو الأساس بكره الساعة 6 يوتيوب، وكل منصات الموسيقى".

"واكلة الجو"من كلمات الشاعر تامر حسين، وألحان عزيز الشافعي،وتوزيع وميكس تميم.

وأحيا المطرب محمد حماقي، مؤخرا أكثر من حفل، منها حفل أقيم في بورسعيد، يوم الجمعة الموافق 5 يوليو.

وقدم باقة من أشهرأغانيه، في الحفل الذي أقيم في أرينا استاد القاهرة يوم 30 يونيو، ضمن سلسلة حفلات "ليالي مصر"