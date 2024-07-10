أحدث ظهور لـ عائشة بن أحمد.. والجمهور يعلق

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- سهيلة اسامة:

شاركت الفنانة عائشة بن أحمد متابعيها، أحدث ظهور لها أثناء استمتاعها بالعطلة الصيفية، وحازت الصور على إعجاب جمهورها.

ونشرت عائشة الصور على حسابها الخاص بموقع "إنستجرام"، وعلقت: "ارتقي وتألق"، وظهرت بفستان طويل باللون الأحمر.

وانهالت عليها تعليقات الجمهور وجاءت كالتالي: "أنتي قمر، ملكة الكون، دائمًا راقية ومتألقة، الأحمر يليق بكي، بحبك اوي".

وخاضت عائشة بن أحمد دراما رمضان 2024 بمسلسل "بدون سابق إنذار" وجسدت خلاله دور "أمينة" زوجة آسر ياسين، وهي سيدة تعمل في إحدى شركات العقارات.

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