شكرا لقرائتكم خبر عن كايروكى وديسكو مصر فى ليالى مصر بالإسكندرية.. السبت القادم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يحيى فريق كايروكي حفلاً غنائيًا في استاد الأكاديمية البحرية بمدينة الإسكندرية يوم السبت القادم 13يوليو، ضمن حفلات ليالى مصر، وطرحت التذاكر من خلال منصة "تذكرتي" الإلكترونية، ونفدت بعد وقت قصير من طرحها.

وفى نفس اليوم وقبل حفل كايروكى، سوف يصعد فريق ديسكو مصر لأحياء حفلا غنائيا ضمن حفلات ليالى مصر، كما طرحت شركة تذكرتى تذاكر الحفل على موقعها.

ومن شروط دخول الحفل لا يسمح بالمأكولات والمشروبات لا استرداد أو استبدال يحتاج الأطفال الذين تقل أعمارهم عن 10 سنوات إلى تذكرة كاملة، والشركة المتحدة للخدمات الإعلامية بتعد مسرح ضخم لاستقبال كل جمهور ومحبى فريق كايروكى.



انطلاقة قوية شهدتها حفلات ليالى مصر، حيث أحيا النجم محمد حماقى أولى حفلات مشروع ليالي مصر في استاد 30 يونيو، وتفاعل الجمهور بشكل كبير مع محمد حماقي، الذي أحيا واحدة من أقوى حفلاته الغنائية وسط حضور جماهيري ضخم.

ويأتي حفل محمد حماقى ضمن فعاليات مشروع "ليالي مصر"، والذي تقدمه شركتا المتحدة برودكشن وتذكرتي، برعاية الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية.

وتأتي ليالي مصر في إطار استراتيجية الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية للحفاظ على الريادة المصرية في الفن والثقافة وتوسيع قاعد الترفيه لتصل لكل ربوع مصر إلى جانب الترويج للكثير من المحافظات كمقاصد للسياحة الداخلية من خلال تنظيم الحفلات فيها.

وعلى مدى السنوات الماضية قامت المتحدة بالعديد من المشروعات والمبادرات لدعم وتطوير صناعة الترفيه، وذلك للحفاظ على الريادة في الفن والثقافة وإبراز التراث الحضاري للدولة المصرية وقامت شركة "تذكرتي" بطرح تذاكر الحفلات ومواعيدها في كل محافظة عبر موقعها الإلكتروني للجمهور.