شكرا لقرائتكم خبر عن أشرف زكي: رضا إدريس بخير ومتواجد بمنزله بعد تركيب دعامات فى القلب والان مع تفاصيل الخبر

كشف الفنان أشرف زكى نقيب المهن التمثيلية آخر تطورات حالة الفنان رضا إدريس الصحية بعد إجراء دعامات في القلب في إحدى مستشفيات الإسكندرية موضحاً لـ ”الخليج 365” أن رضا إدريس أجرى العملية منذ أسبوع وغادر المستشفى وهو بحالة جيدة الآن ومتواجد في منزله في فترة نقاهة .

جدير بالذكر أن الفنان رضا إدريس، يعد من نجوم الكوميديا في المسرح وفي الدراما التليفزيونية وله أيضا مشاركات سينمائية مع الكثير من النجوم وشارك من قبل في العديد من الأعمال الفنية مابين أفلام ومسلسلات ومسرحيات وغيرها من الأعمال الفنية، حيث شارك في فيلم "الإمبراطور" و"ضد الحكومة" مع النجم الراحل أحمد زكي، وشارك هنيدي وليلي علوي في فيلم "حلق حوش"، وقدم مع كريم عبد العزيز فيلم "الباشا تلميذ".

ومن أبرز أعماله التليفزيونية : "أستاذ ورئيس قسم"، "سلسال الدم"، "ساحرة الجنوب"، "الإكسلانس"، "شارع عبد العزيز"، "الرجل العناب"، "العراف"، "الحاج متولي"، وفي المسرح قدم الكثير من التجارب ما بين مسرح الدولة ومسرح القطاع الخاص أبرزها: "قاعدين ليه"، "المدرسين والدروس الخصوصية"، "دنيا حبيبتي"، "العيال تكسب"، "العيال رجعت" "جريمة بيضاء" و"عويس ذا فويس" وغيرها من المسرحيات.

وشارك رضا إدريس مؤخراً فى مسلسل بالطو الذى عرض حصرياً على منصة watch it والعمل من بطولة عصام عمر، محمود البزاوي، سلافة غانم، عارفة عبد الرسول، محمد رضوان، محمد محمود، رضا إدريس، والعمل من تأليف أحمد عاطف فياض، وإخراج عمر المهندس.