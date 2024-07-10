شكرا لقرائتكم خبر عن حفل ثنائي العود في قبة الغوري الجمعة المقبل والان مع تفاصيل الخبر

يقدم ثنائي العود دينا عبد الحميد وغسان اليوسف حفل في التاسعة مساء الجمعة ١٢ يوليو الجاري على مسرح قصر قبة الغوري تحت عنوان " جلسة عود مع الكبار "

ويقدمان فيها الثنائي باقه من اروع و اجمل اعمال كوكب الشرق ام كلثوم،موسيقار الأجيال محمد عبد الوهاب ،الموسيقار فريد الاطرش ،الموسيقار رياض السنباطي ،الموسيقار محمد القصبجي بالاضافه إلي باقه من مؤلفاتهم .

يذكر أن الفنان السوري غسان اليوسف وزوجته المصرية دينا عبد الحميد يعدا اول ثنائى عربى يعزف على الة عود واحدة ، درسا الموسيقى منذ صغرهما ، شاركا فى العديد من المهرجانات الدولية المتخصصة منها مهرجان العود بتطوان ( المغرب ) ، معهد الموسيقى باسطانبول ( تركيا ).

مهرجان العود الدولى الذى اقيم تحت رعاية دار الأوبرا المصرية ومهرجان الموسيقي العربية كما شارك الثنائ في تدشين الكشف الفرعوني للملك بسماتيك في المتحف المصري واخيرا شاركا في احياء حفل ختام فعاليات الدورة السابعة والثلاثون لمهرجان جرش للثقافة والفنون في مدينة جرش الاثرية بالعاصمة الاردنية عمان وحاليا لديهم فصل لتعليم الة العود في مركز تنمية المواهب التابع لدار الأوبرا المصرية و اقاما العديد من الحفلات الناجحة بمختلف الاماكن الثقافية بمصر ونالا استحسان الجماهير والنقاد .