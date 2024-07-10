شكرا لقرائتكم خبر عن سوشيال ميديا النجوم.. شيرين تدخل المصحة ورنا رئيس تحيي ذكرى والدها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - خلال الساعات الماضية كان هناك تفاعلا كبيرا من قبل رواد مواقع التواصل الاجتماعي على بعض منشورات الفنانين أوالتي تخصهم، أبرزها شيرين، رنا رئيس، زوجة عصام صاصا.

النجمة شيرين عبد الوهاب تصدرت التريند خلال الأيام الماضية، وأصبحت حديث الناس على السوشيال ميديا، خاصة بعد تقديمها بلاغا ضد طليقها الفنان حسام حبيب، بتهمة بالاعتداء عليها وضربها، كما كشفت الناقدة مها متبولي أمس عن قرار شيرين بالعلاج، ودخولها إلى المصحة، إثر الوعكة الصحية الأخيرة التي تعرضت لها، من خلال حسابها بموقع "فيسبوك".

حيث كتبت: "دخلت شيرين عبد الوهاب المصحة لتلقي العلاج ورضخت لطلب شقيقها ووالدتها، حيث ألحا بشدة لإقناعها بأن العلاج هو الوسيلة الوحيدة لإنقاذها من الأزمة التي تمر بها، علاج شيرين جاء وسط مخاوف من سعى حسام حبيب لاخراجها من المستشفى والزج بها مرة أخرى نحو مصير مجهول".

وتابعت: "قرار العلاج جاء أثر تعرض شيرين لوعكة صحية قاسية نتيجة سلسلة من الاحباطات والخلافات مع حسام حبيب أسفرت عن مشاجرة وإصابات وبلاغ في القسم الا أن الخسارة الفادحة هى انهيار شيرين نفسيا وإلغائها لحفلاتها الخارجية وتوقف نشاطها الفني لأجل غير مسمى، نتمنى أن تتجاوز شيرين أزمتها وتستعيد لياقتها وثقتها بنفسها وتعود لجمهورها وفنها".



مها متبولي

كما أحيت رنا رئيس ذكرى ميلاد والدها الراحل، وقدمت له رسالة مؤثرة من خلال حسابها بموقع "إنستجرام"، حيث نشرت صورة تجمعها به، معلقة عليها: "عيد ميلاد سعيد في السما بابا.. أفتقدك".

بينما حرصت زوجة المطرب عصام صاصا، على دعم زوجها، خصوصا بعد صدور أمر بالقبض عليه فور وصوله مصر، على خلفية إثبات تهمة تعاطيه مواد مخدرة، وكتبت عبر خاصية "الاستوري"، عبر "إنستجرام": "أنا مش زعلانة منك عشان مكنتش بتصدقني لما بقولك أنا عارف أنا بعمل إيه وبعد كده تكتشف أن كان لازم تخلي بالك، أنا بس زعلانة أنك مسمعتش مني وخوفت على نفسك".

وأضافت: "بس والله هترجع أحسن من الأول يا صاصا عشان أنت من جواك كويس وربنا أكيد عارف نيتك، ومش هتتظلم وهترجع تاني أقوي من الأول عشان ترجع لابنك وأهلك ".