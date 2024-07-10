بطلة “الطّائر الرّفراف” تحت سطوة الشّرّ المنظّم… ومدّعي العامّ يتدخّل

أصدرت الممثّلة التّركيّة، عفراء ساراتش أوغلو، (بطلة الطّائر الرّفراف) من خلال إدارة أعمالها بيانًا رسميًّا بشأن الإهانات التي طالتها مؤخّرًا من خلال حسابات وهميّة.

وجاء في بيان إدارة أعمال “عفراء”: “في الفترة الأخيرة تزايدت الإهانات والافتراءات والأحاديث المليئة بالحقد والكراهية ضدّ ممثّلتنا عفراء ساراتشوغلو. وكالتنا والاستشارات القانونيّة تتابع ذلك عن قرب… تمّ تقديم الطّلبات اللازمة إلى مكتب المدّعي العامّ فيما يتعلّق بالأشخاص الذين لهم صلة بالحسابات التي تمّ تحديدها، وسنتابع بدقّة العمليّات المتعلّقة بهذا الشّرّ المنظّم”.

نذكر أنّ مواقع التّواصل الاجتماعيّ كانت قد ضجّت بخبر زواج عفراء ساراتش أوغلو وزميلها الممثّل مارت رمضان ديمير، بطلَي مسلسل “الطائر الرّفراف” في إسبانيا، إلّا أنّ مصادر قريبة من الثّنائيّ نفت لمواقع تركيّة تُعنى بالمشاهير زواج عفراء ومارت. وأكّد المصدر أنّهما ذهبا لقضاء العطلة في إسبانيا فقط خاصّة مع انتهاء الموسم الثاني من العمل.

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الجدير بالذكر أنّ طاقم مسلسل “الطّائر الرّفراف” احتفل قبل أيّام بانتهاء عرض الموسم الثاني منه والذي حقّق نجاحًا كبيرًا والجمهور بانتظار موسم ثالث الذي سيشهد على تغييرات عديدة منها انفصال الكاتب محمد باريش جونجر عن كتابة المسلسل بجزئه الثّالث.