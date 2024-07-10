منة فضالي تبهر الجمهور بلوك كاجوال مميز..و سعر حقيبة يدها سيفاجئكم

ميرنا وليد - بيروت - أطلت الممثلة المصرية منة فضالي على الجمهور من خلال صور عبر حسابها الخاص، ظهرت فيها بلوك كاجوال صيفي مميز، مرتدية كروب توب باللون الأزرق من دون أكمام ، وسرزال أبيض واسع، وتركت شعرها منسدلاً، وطبقت مكياجاً هادئاً.

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وحملت منة في يدها حقيبة من دار أزياء PRADA، يصل سعرها إلى 2,984 دولار.

وكانت نشرت منة فضالي صورة لها إلى جانب الفنان المصري خالد سليم، وكشفت من خلال منشورها عن عمل سينمائي قادم يجمعها بـ خالد، وعلقت قائلةً:" أنا و خالد اصحاب من زمان جدا واعز اصحابي و اشتغلنا كتير مع بعض وانا علي المستوي الشخصي بحبه صاحب و فنان بجد غير صوتو الله اكبر ولسه لينا فيلم قريب حينزل دعواتكم، والله زمان يا خالوود، معتز مايسه، بدون مقابل، تاليف حسام موسي، اخراج الاستاذ جمال عبد الحميد".

