أسعار تذاكر حفل كايروكي فى حفلات ليالي مصر

ياسر رشاد - القاهرة - يحيى كايروكي حفلاً غنائيًا في استاد الأكاديمية البحرية بمدينة الإسكندرية يوم السبت القادم 13يوليو، ضمن حفلات ليالي مصر، وطرحت التذاكر من خلال منصة "تذكرتي" الإلكترونية، ونفدت بعد وقت قصير من طرحها وتتراوح أسعار التذاكر 450 و850.

وفى نفس اليوم وقبل حفل كايركي سوف يحيي فريق ديسكو مصر حفلا غنائيا ضمن حفلات ليالى مصر، كما طرحت شركة تذكرتى تذاكر الحفل على موقعها.

وأحيي فريق كايروكي حفلاً غنائيًا، فى مهرجان دڤة الدولى بتونس.

شروط حفل كايروكي ضمن حفلات ليالي مصر

ومن شروط دخول الحفل لا يسمح بالمأكولات والمشروبات لا استرداد أو استبدال، يحتاج الأطفال الذين تقل أعمارهم عن 10 سنوات إلى تذكرة كاملة.

ومن المقرر أن يقدم خلال الحفل باقة متميزة من أشهر أغنياتهم المحببة لدى جمهورهم، ويمكن للجمهور حجز التذاكرة من خلال منصة "تذكرتي" الإلكترونية.

تحيي فرقة كايروكي بقيادة أمير عيد حفلًا غنائيًا جديد بتونس.

ومن المقرر أن يقام حفل كايروكي فى تونس يقام يوم 3 من شهر يوليو القادم ضمن فعاليات دڤة الدولي.

وتستعد فرقة كايروكى، لإحياء حفلاً غنائيًا يوم 19 يوليو الشهر المقبل فى لبنان.

ومن المقرر أن يقدم باقة متنوعة من أغانيهم القديمة والحديثة التى يتفاعل معها الجمهور.

موعد طرح ألبوم كايروكي

وكان حرص النجم أمير عيد على كشف موعد طرح ألبوم كايروكى الجديد، وذلك أثناء استضافته في برنامج الراديو بيضحك مع الإعلامية فاطمة مصطفى مؤكدًا أن الألبوم سيتم طرحه في شهر سبتمبر من العام الجارى.

وأضاف أمير عيد: "اشتغلنا على الألبوم من سنة و9 شهور بالظبط، عاملين فيه أغانى مختلفة جدًا، وطول الوقت شغالين عليه علشان يطلع بالشكل الأفضل".



وكشف النجم أمير عيد حقيقة تجسيده قصة حياته فى مسلسل “دواعي السفر” الذى يعرض حاليًا على منصة watch it.

وأكد ثناء استضافته في برنامج الراديو بيضحك مع فاطمة مصطفى أن كل الشخصيات في الحياة عمومًا بينهما أمور مترابطة.

وأضاف: "ولكن ليست شخصيتى كما أعتقد البعض".

ونجح مسلسل “دواعي السفر” فى تصدر قائمة الأكثر مشاهدة على منصة watch it، منذ عرضه.

وحافظ على رقم 1 فى القائمة، والمسلسل أحدث أعمال المنصة الأصلية، ومكون من 10 حلقات.