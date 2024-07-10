كاظم الساهر يصل إلى المملكة استعدادًا لحفله في موسم جدة 2024

ياسر رشاد - القاهرة - وصل القيصر كاظم الساهر إلى مدينة جدة، استعداادًا لحفله الغنائي المقام ضمن فعاليات موسم جدة الغنائية 2024.

وصل القيصر إلى مقر غرفة الاستعدادات الغنائية قبل الحفل مع الاوركسترا الموسيقية، حيث تم استقبال

يقام الحفل يوم الجمعة 12 يوليو على مسرح عبادي الجوهر الذي تم إنشاؤه حديثًا لذي تم إنشاؤه حديثًا بتجهيزات عالمية للحفلات والمسرحيات وعروض السيرك، ويحتوي على متحف دائم للفنان عبادي الجوهر.

كما أنه مناسب كـ صالة معارض على مساحة 14 ألف متر، وعدد حضور يصل إلى 15 ألف شخص، ومواقف سيارات كافية لكل الزوار، كما يتميز موقعه بخدمة ثلاثة شوارع رئيسية هي طريق الملك عبدالعزيز، وشارع الأمير سلطان، وطريق المدينة المنورة، ويبعد عن أبعد نقطة في المدينة مسافة 29 دقيقة فقط، ليساعد في تكوين تجربة مميزة وفريدة للزائر».

أسعار تذاكر حفل كاظم الساهر في موسم جدة 2024

طُرحت أسعار التذاكر عبر الموقع الإلكتروني الخاص بها، وتم تقسيمها إلى 4 فئات بداية من 259 حتى 1250 ريال سعودي.

يجذب موسم جدة سنويًا عددًا هائلًا من الزوار والسياح؛ ويعد بمثابة دعوة عامة لزيارة جدة والتمتع بتاريخها العظيم، وهو موسم صيفي زاخر للاحتفالات والعروض الشعبية التي يسترجع من خلالها الشعب التراث السعودي.

أنشطة وفعاليات موسم جدة الصيفي:

يقام أكثر من مهرجان في جده سنويًا، أبرزها مهرجان جدة التاريخية وموسم جدة الصيفي وهو موسم جدة الصيفي الحافل بأنشطة متنوعة؛ ما بين أنشطة الغوص والسباحة وتناول الأطعمة ذات خلفيات ثقافية مختلفة، والتمتع بقيادة ATV على الكثبان الرملية ويصل عدد الأنشطة في موسم جدة إلى 80 نشاطًا يجذب الكبار والأطفال، وإذا كنت ترغب في التمتع بعروض الموسم يمكنك الذهاب إلى الواجهة البحرية بجده يومياً بعد الساعة الحادية عشرة ليلاً لمشاهدة الألعاب النارية والرقص الاستعراض والكثير من مراسم الاحتفال بالموسم.

ويحمل موسم جدة عددًا ضخمًا من الفعاليات الفنية والغنائية ومعارض موسيقية عالمية، بجانب إحياء أكثر من 23 حفلة غنائية كبرى تضم نجوم الغناء العربي والعالمي.

تشهد مدينة جده أكثر من مهرجان سنويًا يقام أكثر من مهرجان في جده سنويًا، أبرزها مهرجان جدة التاريخية وموسم جدة الصيفي وهو موسم جدة الصيفي الحافل بأنشطة متنوعة؛ ما بين أنشطة الغوص والسباحة وتناول الأطعمة ذات خلفيات ثقافية مختلفة، والتمتع بقيادة ATV على الكثبان الرملية ويصل عدد الأنشطة في موسم جدة إلى 80 نشاطًا يجذب الكبار والأطفال، وإذا كنت ترغب في التمتع بعروض الموسم يمكنك الذهاب إلى الواجهة البحرية بجده يومياً بعد الساعة الحادية عشرة ليلاً لمشاهدة الألعاب النارية والرقص الاستعراض والكثير من مراسم الاحتفال بالموسم.

ويحمل موسم جدة عددًا ضخمًا من الفعاليات الفنية والغنائية ومعارض موسيقية عالمية، بجانب إحياء أكثر من 23 حفلة غنائية كبرى تضم نجوم الغناء العربي والعالمي.