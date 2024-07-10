وصية خالد الصاوي وأخطر 4 دقائق فى حياته

ياسر رشاد - القاهرة - أعلن الفنان خالد الصاوي عن تعرضه لأزمة صحية وعن أخطر 4 دقائق كادت أن تودي بحياته.

ارتفاع ضربات القلب وعدم القدرة على التنفس

وقال خالد الصاوي في تصريحات تليفزيونية عبر حساباته الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعي، أنه شعر فجأة بسرعة وارتفاع شديد في ضربات القلب وعدم القدرة على التنفس بشكل طبيعي.

أخطر 4 دقائق فى حياة خالد الصاوي

وأضاف إنه ظل 4 ساعات متواصلة لا يستطيع النوم ولا يستيقظ ولكنه تمكن من النوم 4 دقائق فقط موضحا أنه شعر وكأنه استغرق في النوم 8 ساعات متواصة، وعند استيقاظه شعر بأن ضربات القلب منتظمة ويتنفس طبيعي وكأن لم يحدث شىء.

وتابع خالد الصاوي: "الموت وانت جاهز للقاء الله شيئ جميل، ولكن المشكلة لو انت مش جاهز".

وصية خالد الصاوي

ولأول مرة يكشف خالد الصاوي عن وصيته قائلا: "طلبت إن جثماني يلفوه بعلم مصر في جنازتي".

وكان أبدي النجم خالد الصاوي عن سعادته بالمشاركة فى مسلسل صدفة الذي عرض فى ماراثون رمضان 2024، قائلا: "هدفي تقديم أحسن حاجة للناس، وفكرة مسلسل صدفة فرصة هائلة، ومستنيها من شوية، ومفيش أحسن من التوليفة المقدمة في المسلسل من إخراج وإنتاج وتأليف".

وأضاف خالد الصاوي، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "الحياة اليوم"، مع الإعلامية لبنى عسل، على قناة الحياة، أن دوره في مسلسل صدفة مصفف شعر له ماضي عجيب وحاضر أعجب وتفاعله مع الاحداث في المسلسل غير متوقع، مؤكدا أن الدور مكتوب بطريقة جميلة ودور مختلف عن قدمه قبل ذلك ويخرج طاقته الفنية.

شخصية خالد الصاوي

لعب الفنان خالد الصاوى في مسلسل صدفة شخصية مصفف شعر شهير يتعرف على ريهام حجاج عن طريق الصدفة وتحدث بينهم العديد من المفارقات التي تقلب الأحداث رأسا على عقب.

أبطال مسلسل صدفة

مسلسل "صدفة" بطولة ريهام حجاج، خالد الصاوى، ميار الغيطى، سلوى خطاب، عصام السقا، رحاب الجمل، فراس سعيد، سليم الترك وعدد آخر من الفنانين.

وكان بدأ لفنان خالد الصاوي تصوير مشاهد فيلمه الجديد “عيسى”، حيث شاركت الفنانة رنا رئيس في تصوير المشاهد الأولى إلى جانب الفنان خالد الصاوي.

وتعاقد على الفيلم الفنان مينا مسعود والفنان إسلام حافظ أيضًا، وهو من إخراج رؤوف عبد العزيز.

قصة فيلم عيسي

تدور أحداث الفيلم في إطار اجتماعي حول حي فقير وشاب يدعى عبد الله تنقلب حياته بعد خيانة صديقه له مع زوجته، ويفر إلى أحد المقابر ويتحول من شاب ضعيف الشخصية لفتوة المنطقة، بينما يصاب صديقه بصدمة نتيجة غياب عبد الله ويدرس على يد أحد المشايخ ويصبح شيخ الجامع، وتتطور الأحداث بعد ذلك.

فيلم "عيسى" يسجل التجربة السينمائية الثانية للنجم المصرى العالمي مينا مسعود بعد بطولته لفيلم "فى عز الظهر" الذى انتهى من تصويره منذ أكثر من عام ومقرر عرضه قريباً، وهو تأليف تأليف كريم سرور وإخراج مرقس عادل ويشارك في بطولته إيمان العاصى، شيرين رضا، جميلة عوض، ومحمد علي رزق، محمد عز، ساندرا، أحمد جمال سعيد، محمود حجازي وإيهاب فهمي.

أبطال الفيلم

والفيلم من تأليف هيثم نبيل وإخراج رؤوف عبد العزيز، وبطولة نانسي صلاح ومحمود حجازى وإسلام حافظ وسامي مغاوري والطفل أحمد من ذوي الهمم وآخرين.