برقصتها المعتادة.. مريام فارس تشعل حفل المغرب

ياسر رشاد - القاهرة - تألقت النجمة ميريام فارس فى حفلاً جماهيرياً ضخماً في الدار البيضاء، ضمن فعاليّات الدورة الأولى من مهرجان "ألف"، وارتدت ميريام فستان ناعم بتفاصيل أنيقة.

ميريام فارس

واختارت الفنانة اللبنانية فستاناً ناعماً من اللون الأبيض السكري مع تطريزات بارزة على الصدر باللون الزهري، وبشكٍّ من الخرز والستراس برسومات يدوية لافتة على كامل الثوب، والذي تميّز بصحية الكتف الواحدة مع كمّ طويل، وبأنه ضيق من الأعلى لينسدل نحو الأسفل على شكل تنورة واسعة.

ميريام فارس

ومن الناحية الجمالية، تركت ميريام شعرها "الكيرلي" على طبيعته، وطبّقت مكياجاً خفيفاً يبرز جمالها.

ميريام فارس

وشاركت النجمة اللبنانية جمهورها عبر "إنستغرام" بصور من الحفل، عكست أجواء ممتعة كالعادة ومليئة بالرقصات والطبول، وأرفقت الصور بالتعليق:"كل مرة بجي عالمغرب وبفل بحمل معي حب حب وكتير حب".

كما تحيى المطربة ميريام فارس حفلا غنائيا في مونت كارلو بموناكو يوم 3 أغسطس المقبل.

ويأتي حفل ميريام فارس في إطار حفلات الصيف التي تقام بمدينة موناكو الفرنسية، وبعد تقديمها آخر حفلاتها بفرنسا فى أغسطس 2022.

وكانت علقت ميريام فارس على التصريحات المتداولة بأنها شبهت مسيرتها بالفنانة فيروز أثناء تكريمها بجائزة حملت اسم أول نجمة لبنانية عربية تصل إلى العالمية خلال حفل الموريكس دور .

وأضافت فى تصريحات لها: لا يوجد أحد يشبه نفسه بالفنانة فيروز، وهناك الكثير يتعامل بمبدأ خالف تعرف، وفى حالة لم يجدوا ما يتداولونه من الشخصيات الناجحة يكذبوا الكذبة ويظهروا ينتقدوها.

وتابعت مريام فارس، أنها لا تهتم بهذه الشخصيات فى حياتها المهنية ولا الشخصية.