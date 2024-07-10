بعد اعتزاله الفن.. أبرز معلومات عن الفنان عبدالله مشرف

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- نوران أسامة:

كشف الفنان عبدالله مشرف عن اعتزاله الفن بشكل نهائي، بعد مشوار حافل بالأعمال الدرامية والسينمائية، مؤكدا أنه لن يعود إلى التمثيل مرة أخرى.

وفي السطور التالية، نعرض لكم أبرز المعلومات عن الفنان عبدالله مشرف:

ولد عبد الله مشرف 15 فبراير 1942، بحي السيدة زينب، وكان والده يعمل مهندسًا في السكك الحديدية.

حصل على بكالوريوس من المعهد العالي للفنون المسرحية عام 1968م.

عين في مسرح الطليعة، وقدم العديد من المشاهد الصغيرة في بعض الأعمال المسرحية منها "عفاريت من ورق، الناس الطيبة، ليالي شهرزاد، الدندرمة.

عمل في مسرح الفنان "محمد صبحي" الذي شاركه في بطولة العديد من المسرحيات منها "أنت حر، الهمجي، وجهة نظر، تخاريف" وغيرها من المسرحيات.

أما في السينما فقد قدم الكثير من الأدوار خلال مشواره الفني ومن أبرزها: "كتيبة الإعدام، البيضة والحجر، الهروب، الحاسة السابعة، فاصل ونعود، الثلاثة يشتغلونها، اللمبي 8 جيجا، عسل أسود، كابتن هيما، جعلتني مجرمًا".

يذكر أن آخر أعمال الفنان عبدالله مشرف، فيلم "عالماشي" بطولة علي ربيع، كريم عفيفي، آية سماحة، صلاح عبدالله، انتصار، وعدد من نجوم الكوميديا، من تأليف أحمد عبدالوهاب وكريم سامي كيمز وهدير الشريف وإخراج محمد الخبيري وإنتاج TMP للمنتج يوسف الطاهر.