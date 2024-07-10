فن ومشاهير

رضا إدريس يخضع لعملية تركيب دعامات وغادة إبراهيم تحذره من هذا الأمر بعد العملية

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محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- الخليج 365

خضع الفنان رضا إدريس لعملية تركيب دعامات بالقلب، وكشفت عن الأمر الفنانة غادة إبراهيم

وكتبت غادة عبر صفحة رضا إدريس على فيسبوك: "ألف مليون سلامة عليك يا رضا وحمد الله على سلامتك يا غالي، بس لو شوفتك بتدخن بعد كده متزعلش من رد فعلي"

وتابعت: "المرة دي ٣ دعامات ولسه دعامتين بعد ثلاث شهور وكده بجد حرام، اللهم بلغت اللهم فأشهد"

ورد الفنان رضا إدريس قائلا: "شكرا جزيلا على ذوقك يارب يسلمك من كل شر"

الفنان رضا إدريس أجرى عملية تركيب دعامات بالقلب منذ أسبوع، وبعدها خرج من المستشفى في حالة جيدة

امير السيد

امير السيد

محرر اخبار محترف تكتب في عن اخبار دول التعاون الخليجي وفي القسم الفني ومتخصصة في التغطيه الصحفيه لاخبار الفن والمشاهير وأخر كواليس المسلسلات والافلام

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