رضا إدريس يخضع لعملية تركيب دعامات وغادة إبراهيم تحذره من هذا الأمر بعد العملية

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- الخليج 365

خضع الفنان رضا إدريس لعملية تركيب دعامات بالقلب، وكشفت عن الأمر الفنانة غادة إبراهيم

وكتبت غادة عبر صفحة رضا إدريس على فيسبوك: "ألف مليون سلامة عليك يا رضا وحمد الله على سلامتك يا غالي، بس لو شوفتك بتدخن بعد كده متزعلش من رد فعلي"

وتابعت: "المرة دي ٣ دعامات ولسه دعامتين بعد ثلاث شهور وكده بجد حرام، اللهم بلغت اللهم فأشهد"

ورد الفنان رضا إدريس قائلا: "شكرا جزيلا على ذوقك يارب يسلمك من كل شر"

الفنان رضا إدريس أجرى عملية تركيب دعامات بالقلب منذ أسبوع، وبعدها خرج من المستشفى في حالة جيدة