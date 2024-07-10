حقيقة نقل شيرين عبدالوهاب للعلاج في مصحة نفسية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - مصطفى حمزة :

حضرت المطربة شيرين عبد الوهاب اليوم الأربعاء، جلسة التحقيق في البلاغ المقدم منها ضد زوجها السابق الفنان حسام حبيب

مصدر مقرب من المطربة شيرين عبدالوهاب، في تصريح خاص ل"الخليج 365 "، قال: "حضور المطربة شيرين عبد الوهاب اليوم الأربعاء التحقيق، جاء بعد تعذر حضورها من قبل، بسبب خضوعها للعلاج، من الإصابات التي تعرضت لها ".

وعن ما تردد بشأن تواجد المطربة، في مصحة نفسية، قال: "غير صحيح هي متواجدة في منزلها".

المطربة شيرين عبد الوهاب، من المقرر أن تتوجه خلال الأيام المقبلة إلى لبنان، لتقديم الحفل المقرر إقامته في الواجهة البحرية في بيروت يوم 20 يوليو الحالي.

الحفل يشهد أول ظهور للمطربة شيرين عبدالوهاب بعد أزمة التعدي عليها بالضرب المبرح من زوجها السابق الفنان حسام حبيب.

النيابة العامة في القاهرة الجديدة، كانت قد قررت إخلاء سبيل الفنان حسام حبيب، بكفالة مالية قدرها 5000 جنيه، على ذمة التحقيقات، في البلاغ المقدم من المطربة شيرين عبد الوهاب.