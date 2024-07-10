الجمعة.. انطلاق حفلات مهرجان العلمين الغنائية بتوقيع "الكينج" محمد منير

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

تحمل افتتاحية الدورة الثانية من مهرجان العلمين، توقيع "الكينج" محمد منير، والذي سيحيي حفله الغنائي مساء يوم الجمعة الموافق 12 يوليو، بمجموعة من أشهر أغانيه.

ويشهد الحفل مجموعة كبيرة من المفاجآت الكبيرة، إذ يستعد حاليا "الكينج" بإجراء البروفات قبل الحفل، للاستقرار على أغاني الحفل.

وكانت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية أعلنت بداية شهر يوليو الجاري عن انطلاق الدورة الثانية من مهرجان العلمين الجديدة - الحدث الترفيهي الأكبر في مصر والشرق الأوسط - تحت شعار "العالم علمين" خلال الفترة من 11 يوليو وحتى الأسبوع الأول من سبتمبر.

وحرصت الشركة المتحدة، على أن تضم أجندة الدورة الثانية من مهرجان العلمين الجديدة، عروضا فنية وثقافية ورياضية وترفيهية متنوعة تناسب مختلف اهتمامات الجمهور، وتستقطب سياح من مختلف الجنسيات، ومن المقرر أن تشهد نسخة مهرجان العلمين 2024 أكثر من 20 فعالية متنوعة، ما بين عروض مسرحية فنية من إنتاج أشهر المنتجين وببطولة ألمع النجوم الكبار والفنانين الشباب، ومباريات لأساطير ونجوم كرة القدم والسلة والطائرة، وكذلك مسابقة للألعاب الرقمية، كما يشهد المهرجان تنظيم حدث ضخم لأفضل الطهاة في مصر بما يسهم في دعم سياحة الطعام لأول مرة في الساحل.