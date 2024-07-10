بالصور.. نور النبوي يحتفل بعيد ميلاده مع أبطال "الحريفة" ويتلقى التهاني من زملائه

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - معتز عباس:

احتفل الفنان نور النبوى بعيد ميلاده الـ26، رفقة أبطال فيلم "الحريفة".

ونشر نور مجموعة من الصور له أثناء احتفاله بعيد ميلاده، عبر حسابه على موقع "انستجرام"، وعلق: "امبارح احتفلت بعيد ميلادي مع عيلة الحريفة".

وأضاف: "شكراً أستاذ طارق الجنايني وكزبرة على التورتة الحلوة دي، شكراً لكل الناس اللي كلمتني و بعتتلي..أنا ممتن لوجودكم فى حياتي، أتمنى تبقى سنة فيها تطور ومجهود وشغل يعجبكم، أخيرًا الجمهور هو عيلتي الأساسية، شوفت كل فيديو و صورة عملتوها، دعمكم هو الحافز الرئيسي، بحبكم من قلبي".

ومن جانبه، وجه مطرب المهرجنات أحمد بحر الشهير بـ "كزبرة"، تهنئة لصديقة نور النبوي، وكتب: "كل سنة وانت ياصاحبي وان شاء الله تبقى سنة خير عليك ودايما ناجح ومكسر الدنيا".

وحرصت الفنانة التونسية هند صبري، على تهنئة نور النبوي بعيد ميلاده، وكتبت في التعليقات: "عيد ميلاد سعيد حبيبي".

وكتب المخرج طارق الجناييني، في أحد التعليقات: "التورتة بتاعتي كان شكلها أحلى.. بس الصراحة التورتة بتاعت كزبرة كان طعمها أجمد بكتير".

وبدأ فريق عمل فيلم "الحريفة" في التحضير للجزء الثاني وسيحمل عنوان "الريمونتادا"، وذلك بعد نجاح الجزء الأول الذي عرض مطلع العام الجاري وحقق نجاحًا وأصبح ضمن قائمة أكثر 10 أفلام تحقيقًا للإيرادات في تاريخ السينما المصرية.

وشارك ببطولة الجزء الأول نور إيهاب، خالد الذهبي، أحمد حسام ميدو، بيومي فؤاد، فراس سعيد، سليم هاني، تأليف إياد صالح، وإخراج رؤوف السيد.

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