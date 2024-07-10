حقيقة حبس عبد الحليم حافظ لـ محمد الموجي بسبب "قارئة الفنجان"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هاني صابر:

كشفت الدكتور غنوة الموجي ابنة الملحن الراحل محمد الموجي، حقيقة حبس المطرب الراحل عبد الحليم حافظ لوالدها في منزله من أجل أغنية "قارئة الفنجان".

وقالت غنوة، ببرنامج "أنا وهو وهي"، إن ما يتردد حول حبس العندليب الأسمر لوالدها بسبب أغنية "قارئة الفنجان" حقيقة وليست شائعات.

وتابعت: "بالفعل حصل إن بابا اختفى كام يوم، وماما قالت عبد الحليم اللي هيقولي هو فين؟، واتصلت بعبد الحليم وسألته عن بابا وقالت له الموجي فين؟، قالها : محبوس، ردت عليه وقالت له وأنت سايبه محبوس يا حليم!، وسألته هو عمل ايه عشان يتحبس؟، وقال لها مهو عشان معملش اتحبس".

وأشارت إلى أنه ظل لمدة 4 سنوات يتردد على عبد الحليم حافظ في أحد الفنادق من أجل العمل على لحن أغنية "قارئة الفنجان" حتى انتهى منها.

وأضافت غنوة، أن والدها في بعض الأغاني لحنها خلال 15 دقيقة، قائلة: "مش كل الأغاني بابا كان بياخد فيها سنين، في أغنية لحنها في ربع ساعة، وهي أغنية "يا أغلى اسم في الوجود يا مصر" للمطربة نجاح سلام، ولحنها على سلم مبنى الإذاعة والتليفزيون، وأغنية بوست القمر لشادية في ربع ساعة أيضًا، وأغنية جبار لعبد الحليم في يوم واحد".