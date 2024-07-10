فن ومشاهير

جنا عمرو دياب تطلق ثاني أعمالها الغنائية في هذا الموعد

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - معتز عباس:

أعلنت جنا ابنة المطرب عمرو دياب، إطلاق ثاني أغانيها باللغة الإنجليزية والتي تحمل عنوان "SO STUPID" على منصات الموسيقى المختلفة.

وكتبت "جنا" عبر حسابها الشخصي على موقع "انستجرام": "مرحبا أيها البشر .. 12 يوليو سأصدر أغنيتي الثانية "SO STUPID".

وكانت جنا أطلقت أول كليباتها الغنائية في يونيو بعنوان "Escape Plan" التي طرحتها عبر قناتها الرسمية على "يوتيوب" وعبر حساباتها الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي.

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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