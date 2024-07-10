25 يوليو.. حفل أغاني مسلسلات التسعينات مع "صاحبة السعادة" بمشاركة كارمن ولؤي في العلمين

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

كشف مهرجان العلمين في دورته الثانية عن تقديم حلقة خاصة واستثنائية من برنامج "صاحبة السعادة" تقدمها الفنانة والإعلامية إسعاد يونس للجمهور.

وتتضمن الحلقة أبرز ألحان الموسيقار عمار الشريعي الموسيقية في الأعمال الدرامية، منها "حديث الصباح والمساء"، "زيزينيا"، "رأفت الهجان"، "هارون الرشيد" وغيرها من الأعمال الخالدة في أذهان الجمهور المصري والعربي، من خلال أوركسترا مكونة من 92 عازفا وعازفة، ويقدم النجمان كارمن سليمان ولؤي لأول مرة أغاني الشريعي بشكل أوركسترالي كامل.

تمتزج في الحلقة أجواء الصيف مع ألحان الموسيقار عمار الشريعي، ويتضمن الحفل تقديم نخبة من إبداعات الموسيقار الراحل، ويقود أوركسترا الحفل المايسترو العالمي نادر عباسي، وذلك يوم الخميس 25 يوليو الجاري، على المسرح الروماني بالمدينة التراثية في العلمين الجديدة.

وطُرح تذاكر الحفل في فئتين، الأولى بـ 600 جنيه والثانية VIP بـ 1500 جنيه، على أن يكون الجلوس بأسبقية الحضور، ويستمر الحفل على مدار ساعتين من الساعة الـ 10 مساء وحتى الساعة 12 بعد منتصف الليل.

ويأتي الحفل ضمن مجموعة كبيرة من الفعاليات الفنية والترفيهية، التي تقدمها الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية في الدورة الثانية من مهرجان العلمين 2024 تحت شعار "العالم علمين"، ليكون الحدث الترفيهي الأكبر والأقوى خلال موسم الصيف.