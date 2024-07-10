بعد إعلانه رابطة القُرع.. تامر حسني يمازح جمهوره بفيديو جديد

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - معتز عباس:

مازح المطرب تامر حسني جمهوره مجددًا، ونشر فيديو جديد، على السوشيال ميديا، بعد ظهوره بلوك مختلف "حليق الرأس".

وشارك تامر حسني، جمهوره فيديو، مع مجموعة من الأصدقاء، عبر حسابه الشخصي بموقع "انستجرام"، وكتب مازحًا: "أظن مش محتاج أكتب حاجه الڤيديو شارح نفسه وباب الإنضمام مفتوح لآخر شهر 8.. ودي واوعى تهدي".

وانهالت عليه تعليقات من المتابعين، وجاءت كالتالي: "الصلعة ليها ناسها وتامر حسني أساسها"، "مدينة القرع جمب رأس البر"، "أجمل رابطة"، الرابطة بتزيد كل يوم"، "فتحت محافظة جديدة نسميها بق محافظة القُرع"، "مصر كلها هتبقى تامر حسني".

يذكر أن تامر حسني يواصل تصوير فيلمه الجديد "ري ستارت" ويشاركه البطولة: باسم سمرة، محمد ثروت، ومن تأليف أيمن بهجت قمر، وإخراج سارة وفيق.

كما يستعد تامر حسني لإحياء حفل غنائي يوم الخميس الموافق ٨ أغسطس على مسرح أبو بكر سالم بالعاصمة السعودية الرياض.

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