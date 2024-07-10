شكرا لقرائتكم خبر عن لطيفة: أتمنى المشاركة في مهرجان العلمين وما فيش في ربع جمالها حول العالم والان مع تفاصيل الخبر

كشفت النجمة لطيفة خلال ندوتها بتلفزيون الخليج 365 أنها تتمني أن تشارك فى مهرجان العلمين، حيث قالت شاهدت المهرجان العام الماضي وكنت أتمنى أن أشارك فيه ولكن ظروفي لم تسمح بسبب بعض الارتباطات، وأنا عاشقة للعلمين فكنت أذهب لها مع عائلتي منذ عام 99، فهذه البلد من أحلى البلدان ومن أحلى شواطيء العالم فأنا سافرت للعديد من البلدان لم أجد في جمال العلمين.

وحصدت لطيفة حتى الآن ما يزيد على 12 مليون مشاهدة للأغاني التي طرحتها من ألبومها الجديد، كما تصدرت التريند في العديد من الدول العربية.

‎جدير بالذكر أن ألبوم "مفيش ممنوع" للنجمة لطيفة يضم 10 أغنيات، وطرحته كاملا عبر كافة منصات الموسيقى، كما تطرح يوميا فيديو كليب من أغاني الألبوم، إذ صورت أغاني الألبوم كاملة، منها 6 أغنيات بالذكاء الاصطناعي Ai مع المخرج وليد ناصيف، وأغنيتان مع المخرج شريف ترحيني، وأغنية مع المخرج جميل جميل المغازي.