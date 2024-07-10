شكرا لقرائتكم خبر عن بعد العودة من الإصابة.. الظهور الأول للكينج محمد منير بمهرجان العلمين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يطل النجم الكبير الكينج محمد منير، على جمهوره، في حفل فنى كبير، من خلال مهرجان العلمين، حيث سيحيي حفله الفني يوم الجمعة 12 يوليو، حيث سيكون الحفل هو الأول للنجم محمد منير بعد غياب طويل بسبب الإصابة التي لحقت به منذ عدة شهور.

وكانت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية قد أعلنت بداية الشهر عن انطلاق الدورة الثانية من مهرجان العلمين الجديدة - الحدث الترفيهي الأكبر في مصر والشرق الأوسط) - تحت شعار "العالم علمين" خلال الفترة من 11 يوليو وحتى الأسبوع الأول من سبتمبر.



وحرصت الشركة المتحدة، على أن تضم أجندة الدورة الثانية من مهرجان العلمين الجديدة، عروض فنية وثقافية ورياضية وترفيهية متنوعة تناسب مختلف اهتمامات الزوار، وتستقطب سياح من مختلف الجنسيات، ومن المقرر أن تشهد نسخة مهرجان العلمين 2024 أكثر من 20 فعالية متنوعة، ما بين عروض مسرحية فنية من إنتاج أشهر المنتجين وببطولة ألمع النجوم الكبار والفنانين الشباب، ومباريات لأساطير ونجوم كرة القدم والسلة والطائرة والبادل تنس، وكذلك مسابقة insomnia للألعاب الرقمية، كما يشهد المهرجان تنظيم فعالية Bites by the sea، وهو حدث ضخم لأفضل الطهاة في مصر بما يسهم في دعم سياحة الطعام لأول مرة في الساحل.