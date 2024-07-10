شكرا لقرائتكم خبر عن عشاق مدحت صالح على موعد مع نجمهم المفضل في مهرجان العلمين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تنطلق فعاليات مهرجان العلمين في دورته الثانية، بالعديد من المفاجآت، حيث يلتقى جمهور وعشاق صوت الطربي الأصيل مدحت صالح نجمهم المفضل في حلقة استثنائية من قلب العلمين الجديدة، حيث تقدم الإعلامية منى الشاذلي، حلقة خاصة من برنامجها "معكم"، ضمن فعاليات مهرجان العلمين، ويحل النجم الكبير مدحت صالح ضيفا على الحلقة.

تتضمن حلقة برنامج "معكم" مني الشاذلي مجموعة مميزة من أشهر أغاني النجم مدحت صالح، وأيضا غناءه مجموعة من الأغاني لنجوم الزمن الجميل.

الحلقة سيتم تصويرها في المسرح الروماني في المدنية التراثية بمدنية العلمين الجديدة وسط آلاف من الجمهور الحقيقي من رواد الساحل الشمالي، ويستطيع الجمهور حجز تذكرة الحضور بأسعار تبدأ من 600 جنيه، من خلال شركة تذكرتي التي فتحت باب الحجز أمام الجمهور.

وكانت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية قد أعلنت بداية الشهر عن انطلاق الدورة الثانية من مهرجان العلمين الجديدة - الحدث الترفيهي الأكبر في مصر والشرق الأوسط) - تحت شعار "العالم علمين" خلال الفترة من 11 يوليو وحتى الأسبوع الأول من سبتمبر.

حفل مدحت صالح فى مهرجان العالمين