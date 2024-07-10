بعد 18 عامًا.. الإعلان عن جزء ثاني لـ The Devil Wears Prada

ياسر رشاد - القاهرة - كشفت تقارير صحفية عن عودة فيلم «The Devil Wears Prada»، وذلك بعدما حقق الجزء الأول، إيرادات وصلت إلى 300 مليون دولار في شباك التذاكر، ويأتى ذلك بعد مرور 18 عامًا.

وهناك عدداً كبيراً، من النجوم الذين أطلوا في النسخة الأولى، يتوقع أن يحافظوا على أدوارهم في الجزء الثاني، وتتم في الوقت الحالي مفاوضات مع ميريل ستريب، وآن هاثاواي، وإيميلي بلانت، وستانلي توشي؛ للمشاركة في الجزء الثاني.

وسوف تؤدي النجمة ميريل ستريب دور شخصية «ميراندا بريستلي»، رئيسة تحرير المجلة، بينما تؤدي إيميلي بلانت تؤدي دور مساعدتها الشخصية «إيميلي تشارلتون»، وعودة آن هاثاواي إلى دور «آندي ساكس». لكن، بسبب تصريحاتها السابقة لموقع «Enews» بأنها تشعر بأنه ليست هناك ضرورة لتقديم جزء جديد من «The Devil Wears Prada»، يشكك الكثيرون في عودتها إلى فريق عمل الفيلم.

ضجة واسعة

ونجح خبر الجزء الثاني بجزء جديد من «The Devil Wears Prada»، فى تحقيق ضجة واسعة على المواقع الفنية.

«الشيطان يرتدي برادا» (The Devil Wears Prada)، من إخراج ديفيد فرانكل، وتم عرضه عام 2006، وهو فيلم يتعمق في عالم الموضة الراقية، والطموح، والتضحيات الشخصية التي تأتي مع النجاح المهني. واستناداً إلى رواية لورين ويزبرجر، يقدم الفيلم نظرة حادة ومرحة في كثير من الأحيان إلى ديناميكيات القوة والطموح داخل صناعة الأزياء.

قصة فيلم The Devil Wears Prada

أندريا «آندي» ساكس، التي تلعب دورها آن هاثاواي، خريجة جامعية حديثة، تحصل على وظيفة مساعدة لـ«ميراندا بريستلي» رئيسة تحرير مجلة «Runway» الرائعة، التي تلعب دورها ميريل ستريب، وتشكل رحلة «آندي» من الوافدة الجديدة الساذجة إلى مساعدة كفؤة جوهر السرد. ويعرض الفيلم صراعاتها الأولية، وتحولها في النهاية، مسلطًا الضوء على الطبيعة المتطلبة لرئيسها وعالم الموضة القاسي.