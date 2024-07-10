"لابأس"| التونسية أمل غربي تطلق أحدث أعمالها الغنائية

ياسر رشاد - القاهرة - أطلقت الفنانة التونسية أمل غربي أحدث أعمالها الغنائية باللهجة التونسية بعنوان "لابأس"، وذلك عبر المنصات المتنوعة بمواقع التواصل الإجتماعي، وهي من كلمات وألحان وتوزيع حمدي المهيري.

أمل غربي

صورت أمل غربي الأغنية في دبي تحت إدارة المخرج ساري منير، حيث ظهرت بـ4 "لوكات" مختلفة خلال الكليب، مشيرة إلى أنها تعاونت مع خبيرة الأزياء نبيلة جاد الله التي أظهرتها بشكل جديد ومختلف.

أمل غربي

كلمات أغنية لا بأس للفنانة أمل غربي

وتقول كلمات الأغنية:

لابأس خلوني في حالي لابأس

بلا حب بلا وجع راس

مليت كثر الأسئلة

وين رحتي وين باغي تروح

كل يوم نفس المشكلة

مالغيره طلعت الروح

كل شي حلو في الأول

حلوة الدنيا وعال العال

في لحظة كل شي يتحول

سبحان مغير الأحوال.