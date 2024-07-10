كريم عبد العزيز يكشف تفاصيل مسرحية "السندباد"

ياسر رشاد - القاهرة - يستعد الفنان كريم عبد العزيز، لتجهيزات تقديمه عرض أحدث أعماله الفنية مسرحية "السندباد" ومن المقرر طرحها بسيتي ووك في جدة منذ يوم 18 إلى 23 يوليو.

أوضح كريم عبدالعزيز في حديثه عن التعاون الفني بين مصر والسعودية، قائلاً أن مصر والسعودية وجهان لعملة واحدة والعلاقة مستمرة ليوم الدين.

مسرحية السندباد

تابع كريم عبدالعزيز، حديثه عن مسرحيته الجديدة خلال تصريحاته، قائلاً: "لما يكون فن عربي أكيد أنا أكون سعيد وفخور جدًا بيه، واجتماع المستشار تركي آل الشيخ والمتحدة بالطبع هو شئ في صالح المُشاهد العربي".

وأضاف كريم عبدالعزيز : "لما الإنتاج بيبقى ضخم والمصري جنب السعودي واللبناني والعراقي ده بيكبر العمل وبيشرفناـ وإحنا في عصر ذهبي لصناعة السينما".

مسرحية السندباد

تابع كريم عبدالعزيز : "اجتماع العرب، هو شيء رائع وأنا شايف إننا في عصر ذهبي لصناعة السينما، ولو رجعنا لأفلام الأبيض والأسود هتلاقي إن كان عندك 6 نجوم بين الرجال والنساء، وهو فن جماعي".

أبطال مسرحية السندباد

جدير بالذكر أن مسرحية "السندباد" من بطولة كريم عبد العزيز، نيللي كريم، شيماء سيف، بيومي فؤاد، ومصطفى خاطر ومن إنتاج آلاء الغزالي .