شمس البارودي تكشف سبب اعتزال حسن يوسف

أعربت الفنانة المعتزلة شمس البارودي، عن ضيقها بسبب الشائعات التي تتردد حول سبب اعتزال زوجها الفنان القدير حسن يوسف، والتي انتشرت مؤخراً حول تدهور حالته الصحية، نافية حقيقتها جملة وتفصيلاً.

انفعال بسبب الشائعات

على الرغم من إيضاح الفنان حسن يوسف لقرار اعتزاله قبل أشهر طويلة، إلا أن شمس البارودي خرجت عن صمتها مؤخراً، وأكدت في تسجيل صوتي أن الشائعات لم تتركه وشأنه، إذ تتردد كثيراً حول تدهور حالته الصحية، وهو ما أكدت عدم صحته.

وقالت شمس البارودي في تصريحها المسجل بانفعال: "هو رافض يرد على أي صحافة أو أي حاجة، ورجل أعلن اعتزاله، وإحنا ناس عايشة في حالة حزن، وربنا يصيب اللي مش حاسين بينا بما أصابنا، إحنا ناس فاقدين ابننا، ورجل قال لك أنا اعتزلت لأني مش قادر خلاص ومش عايز يرد على الصحافة وده حقه، دي حاجة غريبة جدا".

أضافت الفنانة شمس البارودي: "في ناس بيحصل لهم حاجة، وبيقدروا يرجعوا يمارسوا حياتهم عادي، أما إحنا مش عارفين نمارس حياتنا عادي خلاص وبندعي ربنا يحفظ لنا إخوة عبد الله وبنترحم عليه وعايشين حياتنا بهدوء وسكينة مش عايزين أي نوع من أنواع الشوشرة".

وبسبب انفعالها في الحديث، يبدو أن شمس البارودي استفزت البعض بتصريحها الذي تمنت فيه أن يصيب البعض ما أصابها من فقد ولدها، حال لم يشعروا بألمهم، إذ أعرب البعض عن استيائهم من هذا التصريح.

وقال البعض معاتباً: "ليه بتدعي على الناس هو ده الإسلام التزمي الصمت وخلاص مترديش على حد ولا تدعي عليه"، "كنت أعتقد ان حضرتك تملكين قدراً من الكياسة وسعة الصدر والصبر اللي بيها يخليكى تتكلمي بهدوء وبدون ما تدعى على الناس... لا احنا سألنا على جوزك، ولا عوزين نعرف أخباركم، ولا يهمنا هيمثل تاني والا لا هو بلغ من العمر أرذله وبعدين أنتي واحدة ما شاء الله تائبة من فترة كبيرة، ونحسبك من الصالحين الصابرين يا ريت ده يكون أول وآخر تصريح ليكي".

وتابع البعض: "أصعب ابتلاء في كل الدنيا هو ابتلاء الأبناء، لأنه يدمي القلوب، لكن يا حاجة انتي جربتيه إوعي تدعي علي حد حرام وربنا يرحمه ويرحم جميع أموات المسلمين امين يا رب العالمين"، "ربنا يرحمه يا رب، ويغفر له ويصبركم يا رب. بس دعوة صعبة أوي كلمة ربنا يصيبه اللي ما أصابنا لا حول ولا قوة إلا بالله ربنا يصبرهم يا رب، ويصبر كل عائلة فقدوا أعز الناس عندهم".

اعتزال حسن يوسف

في يناير الماضي، أعلن الفنان المصري حسن يوسف اعتزاله قائلاً: "بعد وفاة ابني، اتخذت هذا القرار فوراً"، مشيراً إلى أن الحزن العميق الذي يشعر به بعد فقدان ابنه يمنعه من القدرة على ممارسة التمثيل كما اعتاد.

وأشار يوسف إلى أنه يقضي وقته في قراءة القرآن الكريم، مبيناً أنه إذا عُرضت عليه أعمال فنية جديدة، فسينظر في الأمر بشرط أن تكون الأدوار مكتوبة بشكل جيد وأن يكون الأجر مناسباً. ومع ذلك، أوضح أنه ليس لديه نية للعودة إلى التمثيل وقتها، حتى خرجت زوجته لتؤكد اعتزاله النهائي.

من جانبها، تفاعلت شمس البارودي مع اعتزال حسن يوسف، قائلة إن زوجها اختار التفرغ للعبادة بعد وفاة ابنهما. وأضافت أن الأخبار المتداولة عن تعرضه لوعكة صحية ليست سوى شائعات، مشددة على أن حسن يوسف رفض العديد من العروض الفنية، وقرر الابتعاد عن مباهج الحياة الدنيا ليتفرغ لعبادة الله وصلة الرحم.

أبناء حسن يوسف وشمس البارودي

للثنائي حسن يوسف وشمس البارودي أربعة أبناء: ناريمان الكبرى، عمر الذي دخل مجال التمثيل والإخراج، محمود، وعبد الله الذي كان الأصغر والأحب لقلوبهم. عبدالله درس الطيران في أوكرانيا، ثم حصل على بكالوريوس في الإعلام من جامعة بيروت، ولم يكن له ارتباط بالوسط الفني.

عبدالله حسن يوسف سبب الغرق

عبدالله كان محباً للحياة والرياضة، ولم يكن يتوقع أحد نهايته المأساوية التي تركت حزناً عميقاً في نفوس أهله ومحبيه، وكان الفقيد قد توفي غرقاً في أواخر شهر يوليو من عام 2023 في إحدى قرى الساحل الشمالي بمصر، وتم نقل جثمانه إلى مستشفى العلمين.

سبب وفاة عبدالله حسن يوسف، الذي كان يبلغ من العمر 35 عاماً، كان نتيجة اسفكسيا الغرق أثناء السباحة في قرية سياحية، مما يعني دخول كمية كبيرة من الماء إلى الرئتين وعدم القدرة على استنشاق الهواء، مما يؤدي إلى الاختناق والوفاة.

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