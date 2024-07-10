أحمد عز يكشف حقيقة تصويره مشاهد انقلاب السيارات في «ولاد رزق 3»

يواصل فيلم ولاد رزق 3، بطولة النجم أحمد عز، اعتلاء قمة شباك تذاكر أفلام السينما في مصر، لليوم الـ 27 على التوالي، محققًا أمس الإثنين قرابة مليون و811 ألف جنيه، ليرتفع إجمالي ما حققه الفيلم في دور العرض المصرية إلى 216 مليون و170 ألف جنيه.ولاد رزق 3 يحقق 370 مليون جنيه في السعودية

وفي سياق متصل حقق فيلم «ولاد رزق 3» في دور العرض السعودية قرابة 370 مليون جنيه تقريبًا، مقابل بيع 601 ألف تذكرة في 26 ليلة عرض.

من جانبه قال النجم أحمد عز في » :«الحمد لله على إقبال وحب الناس بهذا الشكل على فيلم ولاد رزق 3، دائمًا مهموم وحريص على خروج أفلامي بأفضل صورة، أركز في كل التفاصيل، وأترك التوفيق على الله، لأنني كائن رباني».وكشف حقيقة تصويره لمشاهد الأكشن في ولاد رزق 3 بنفسه قائلًا : «مشاهد الأكشن طالما في المضمون ومؤمنة بنسبة 100% دون خطورة، ولن تؤثر على استمرار تصوير الفيلم، أحرص على تصويرها بنفسي دون دوبلير، لكن مشاهد قلب العربيات بالتأكيد لا أخاطر بنفسي بتنفيذها، ولا قدر الله إذا حدثت أي إصابة الفيلم كله توقف، وهو يضم 500 شخص يرزقون من هذا العمل، ومنذ بداياتي وهذا هو منهج نجوم الأكشن العالم كله، ليست بطولة أن يعرض الفنان نفسه للخطر حتى يصور مشاهد، ورأيي أن الفنان دائمًا تقييمه يكون وفق أداءه التنفيذي وليس قدراته البندية والحركية.

كان المستشار تركي آل الشيخ قد كشف مؤخرًا عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك» عن الفيديو الترويجي لبطولة الالعاب الإلكترونية التي تنطلق خلال أيام في الرياض، وظهر خلاله اجتماع ولاد رزق للترويج للبطولة الجديدة، إذ كشفوا فيه تفاصيل الحدث الذي يضم 500 فريق متنافس، والجائزة يبلغ حجمها 60 مليون دولار، ويروج «ولاد رزق» للبطولة بنفس طريقة تخطيطهم لتنفيذ العمليات الخارجة عن القانون الموجودة في سيناريوهات صلاح الجهيني للعمل على مدار الأجزاء الثلاثة، وحقق الفيديو 3.5 مليون مشاهدة.

وكانت المملكة العربية السعودية قد أعلنت عن استضافتها كأس العالم للرياضات الإلكترونية، في العاصمة الرياض، في حدث ضخم يمتد من 3 يوليو حتى 25 أغسطس المقبل 2024، ومن المقرر أن يستمر الحدث لثمانية أسابيع في بوليفارد رياض، ويشمل الحدث 22 بطولة في أشهر الألعاب الإلكترونية.

ولاد رزق 3 القاضية تم تصويره في 66 يومًا بين السعودية ومصر، ووصل عدد طاقمه في المملكة إلى 700 فرد، من إخراج طارق العريان، وتأليف صلاح الجهيني.

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