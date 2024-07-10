نيللي كريم ترد على تصريحات هشام عاشور بشأن التمثيل

علقت الفنانة نيللي كريم على تصريحات طليقها هشام عاشور، والتي قال إنه لم يستطع إخراج أقصى إمكانياته الفنية من أجلها.

ووجه مذيع برنامج "صباح العربية" سؤالًا إلى نيللي كريم، قائلًا: "هشام عاشور صرح بأنه لم يخرج أقصى إمكانياته الفنية حفاظًا على شكل نيللي كريم"، لترد، قائلة: "مش عايزة أتكلم في أي حاجة شخصية".

وكان هشام عاشور، قال في تصريحات تلفزيونية، لقناة "ألفا اليوم": "نيللي ست شيك وليها الحتة بتاعته وأنا مش عايز أجرب حاجة متبقاش مظبوطة تأثر عليها ومش قادر أدوس في حاجات معينة، لكن دلوقتي اقدر أدوس بنزين على الاخر".

يُذكر أن نيللي كريم وهشام عاشور انفصلا في مايو الماضي، بعد زواج استمر عامين ونصف العام.

وشارك هشام عاشور نيللي كريم في عدد من الأعمال الفنية، منها مسلسل "عملة نادرة" و"روز وليلى".

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