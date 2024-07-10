أصالة تحتفل بميلاد زوجها برسالة رومانسية

نشرت الفنانة أصالة عبر حسابها الخاص في"إنستغرام" صورة جمعتها بزوجها الشاعر العراقي فائق حسن هنّأته فيها بعيد ميلاده.

وعلّقت أصالة على الصورة برسالة رومانسية وجّهتها الى زوجها وقالت فيها: "عيدك عيدي يا أبي ودنيتي وحبيبي... كل سنة وأنت نور عيلتنا الحنون الدافي المحبّ، أبو عيلتي وسندها، كل سنة وأنت سالم جوزي".

يُذكر أن أصالة شاركت في حفل "ليلة وردة"، الذي أُقيم في المملكة العربية السعودية لتكريم الفنانة الراحلة وردة الجزائرية، ضمن فعاليات "موسم الرياض"، ولفتت الأنظار بصوتها وأغاني وردة التي يحبّها جمهورها.

من ناحية أخرى، تشارك أصالة في الدورة الـ58 من "مهرجان قرطاج الدولي"، التي تُعقد من 18 تموز (يوليو) الجاري إلى 17 آب (أغسطس) المقبل، حيث تختتم المهرجان بحفل ضخم يُقام على المسرح الأثري في قرطاج في 17 آب (أغسطس)، هذا المسرح الذي كان شاهداً على نجاحها منذ أكثر من ربع قرن، لتكون عودة أصالة إلى المهرجان حافلة بالأغاني، في اختتام فعالياته في احتفاله بالذكرى الستين لتأسيسه.

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