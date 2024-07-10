أول رد من جنات بعد تعرضها لموقف محرج في مهرجان موازين

ردت الفنانة جنات لأول مرة على الموقف المحرج الذي تعرضت له خلال مشاركتها في مهرجان موازين لتكشف النجمة المغربية تفاصيل الموقف، وتوضح أنه لم يكن إلا مجرد سوء فهم، وليس موقفاً متعمداً.

ويأتي رد جنات بعد تداول الجمهور لمقطع فيديو، معتبرين أن الفنانة المغربية تعرضت لموقف محرج خلال حفلها في مهرجان موازين، وأن إدارة المهرجان أغلقت الميكروفون خلال استمرارها في الغناء بعد تجاوزها الوقت المطلوب وهو ما نفت جنات حدوثه.

حفل جنات في موازين

وقالت جنات في لقاء صحفي لها إن ما تردد لا أساس له من الصحة، وأن السبب في توقف عمل الميكروفون هو أنها لم تنسق مع الفرقة الموسيقية لتنتهي الفرقة قبل أن تنتهي هي من وصلة الغناء التي تقدمها وهو ما تزامن مع قطع الميكروفون عنها.

وبعد قطع الميكروفون عن جنات تداول المتابعين المقطع وسط تعليقات عبرت عن تفسيراتهم للموقف، حيث اعتبر الجمهور أن جنات استمرت في الغناء، رغم انتهاء المدة المخصصة لها، واستقطاعها وقتاً من الوقت المخصص للنجمة نوال الزغبي والتي كانت تشاركها الحفل.

وتفاعل المتابعون مع فيديو جنات في تعليقات منها: "ما بعرف إيش يسوي الفنانين في حفلاتهم، كل حفل تكشف عن النفسيات، احترام النجوم المشاركين جزء من نجاح حفلاتكم، واللي بعرفه طالما أن هناك نجماً مشاركاً لكم في حفل فلا بد أن تحترموا الوقت، والله حركة رغم إنها تقلل من النجم اللي تعرض لها الموقف، إلا أنها مناسبة في هذا الموقف تحديداً"." ما توقعت أن جنات لا تراعي تفصيلة مثل هذه، صوتك حلو والجمهور تفاعل، لكن هذا لا يعني أن نتجاوز في حق الآخرين، وأشكر إدارة المهرجان على قطع المايك عنها؛ لأنها ما احترمت النجمة اللي تشاركها نفس الحفل".

وفي المقابل دافع آخرون عن جنات في تعليقات منها: "يا عالم كيف تحكمون على موقف من مجرد ثواني لفيديو متداول، اللي ظاهر لنا إنه مايك انقطعت الكهربا عنه وقت غنا فنانة، لا نعلم السبب، ولا نعلم كواليس الحكاية.. وارد يكون هناك أكثر من سيناريو ليش، فسرتوها بها الطريقة، وإنه لازم تكون جنات تجاوزت بحق حدا؟ ما اعتقد البنت محترمة وما شوفنا منها أي تجاوز قبل، وأعتقد أن هناك سبباً غير اللي تتداوله".

كما كتب متابعون: "رفقا يا عالم بالفنانين، أحس أوقات تتعاملون معهم على أنهم جماد ما يحس، بالنهاية الناس هذه عندها مشاعر، وما يصح أبداً نتكلم على الأمور من مجرد ثواني معروضة، لكل موقف كواليسه استفسروا عن الكواليس واسألوا وبعدين تحدثوا عن الأمر بعد أن تلموا بكل أطرافه وتفاصيله، ضليتوا تهاجمون الست، وأنها ما احترمت وما أدري شنو وبالأخير صار الموقف كيف ما وضحت هي إنه مجرد عدم تنسيق بينها وبين الأوركسترا وبالتالي هما توقفوا، فانقطع الصوت وبالتبعية انقطع الصوت عن المايك، ما في نظرية مؤامرة ولا أنها تعمدت تأخير نوال الزغبي، ولا أعتقد إنه حتى نوال الزغبي تعاملت مع ها الموقف بأي نية سيئة، السوشيال ميديا بس هي اللي بتخرب العقول، وبتخرب النوايا أيضاً".

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