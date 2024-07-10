إليسا نجمة بيت السعد مع عمرو وأحمد سعد .. الليلة على Mbc

ياسر رشاد - القاهرة - تحل الفنانة إليسا، ضيفة على النجمين عمرو وأحمد سعد في ثاني حلقات برنامجهما بيت السعد ، والذي يعرض على شاشات Mbc .

تعرض حلقة إليسا في “بيت السعد” اليوم الأربعاء على شاشة MBC 1 في تمام الحادية عشر مساءً .

كما تعاد حلقتها في “بيت السعد” يوم السبت القادم على شاشة mbc مصر في تمام التاسعة مساءً.

برنامج بيت السعد من تقديم النجمين عمرو سعد وأحمد سعد، وإخراج محمد سامى، ومقرر عرضهأسبوعياً على مدار ثلاثة أشهر.

تدور فكرة بيت السعد حول استضافة نخبة من أهم وألمع نجوم العالم العربي في لقاءات ممتعة تتضمن غناءً وتمثيلاً وحوارات جادة وعفوية.

وفي كل حلقة، يستقبل مقدما البرنامج عمرو سعد وأحمد سعد ضيفاً جديداً يناقشان معه قضايا إجتماعية وإنسانية مختلفة، ويستمعان إلى رأيه في عدد من المواضيع، إضافةً إلى فقرات متنوعة يستعرض خلالها الضيف بعض مهاراته ومواهبه، فضلاعن فقرات أخرى تكشف النقاب عن تفاصيل من حياته الشخصية وبداياته وتتوقف عند أحداث كان لها أثر كبير في مسيرته الفنية .

وتعتمد معظم فقرات البرنامج على الحوارات العفوية المرتجلة بين النجوم على نحوٍ ودّي يُبرز الجوانب الطبيعية لشخصيات النجوم ومضيفَيْهما.

ويتضمن بيت السعد أغانى يسمعها الجمهور للمرة الأولى , إذ يغني أحمد سعد مع ضيوفه بمشاركة عمرو سعد، في موازاة مشاهد درامية يمثلها عمرو سعد مع ضيوفه برفقة موسيقى تصويرية مصاحبة .

نجوم الحلقات الأولى من برنامج “بيت السعد”

يستضيف البرنامج فى الحلقات الـ 12 الأولى مجموعة من أبرز نجوم التمثيل والغناء بالوطن العربي، وهم: أحمد حلمي، يسرا، محمد هنيدي، أحمد السقا، منة شلبي، إليسا، مي عمر، نادين نجيم، الشاب خالد، أحمد فهمي، أبلة فاهيتا, إبراهيم الحجاج .

آخر ألبومات إليسا

طرحت إليسا ألبوم غنائي جديد بعنوان أنا سكتين والذي ضم 12 أغنية مع كبار الشعراء والملحنين والموزعين من مصر ولبنان، وجاءت أسماؤهم كالآتي:

“ نظرات”: كلمات صابر كمال، ألحان محمد يحيى، توزيع، جلال حمداوي.

“ حظي ضحكلي”: كلمات وألحان مروان خوري، توزيع داني خوري.

"حلالي": كلمات نادر عبد الله، ألحان أحمد زعيم، توزيع أحمد إبراهيم.

“خوليو وفيروز”: كلمات وألحان وتوزيع محمد رحيم.

“العقد” من كلمات أيمن بهجت قمر، ألحان محمد يحيى، توزيع جلال حمداوي.

“شو كان بيمنعك” من كلمات وألحان مروان خوري، توزيع عمر صباغ.

“النظرة الأولى” من كلمات أيمن بهجت قمر، ألحان محمد يحيى، توزيع جلال حمداوي

“بتمايل على الـ beat” من كلمات والحان عزيز الشافعي، توزيع: أمين نبيل.

“فرحانة معاك” من كلمات نادر عبد الله، ألحان: ghokhan، توزيع أحمد إبراهيم.

“أنا سكّتين”، كلمات نادر عبد الله، ألحان تامر عاشور، توزيع أحمد إبراهيم.

“كلو وهم”، من كلمات وألحان مروان خوري، توزيع داني خوري.