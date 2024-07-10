مدحت صالح يلتقي جمهوره فى حفلة استثنائية بمهرجان العلمين

ياسر رشاد - القاهرة - يلتقى جمهور وعشاق صوت الطربي الأصيل مدحت صالح نجمهم المفضل في حلقة استثنائية من قلب العلمين الجديدة بمهرجان العلمين الجديدة فى دورته الثانية.

حيث تقدم الإعلامية منى الشاذلي، حلقة خاصة من برنامجها "معكم"، ضمن فعاليات مهرجان العلمين، ويحل النجم الكبير مدحت صالح ضيفا على الحلقة.

تتضمن حلقة برنامج "معكم" مني الشاذلي مجموعة مميزة من أشهر أغاني النجم مدحت صالح، وأيضا غناءه مجموعة من الأغاني لنجوم الزمن الجميل.

سعر تذكرة حضور الحلقة

الحلقة سيتم تصويرها في المسرح الروماني في المدنية التراثية بمدنية العلمين الجديدة وسط آلاف من الجمهور الحقيقي من رواد الساحل الشمالي، ويستطيع الجمهور حجز تذكرة الحضور بأسعار تبدأ من 600 جنيه، من خلال شركة تذكرتي التي فتحت باب الحجز أمام الجمهور.

وكان كشف مهرجان العلمين فى دورته الثانية عن مشاركة عدد من النجوم المقرر أن يقوموا بإحياء حفلات ضمن المهرجان وأبرزهم: "عمرو دياب وتامر حسني وتامر عاشور وكاظم الساهر ومحمد منير وكايروكي وسعاد ماسي وويجز وديانا حداد" وغيرهم من النجوم.

قررت إدارة مهرجان العلمين تخصيص 60% من أرباح الدورة الثانية من المهرجان لصالح دعم فلسطين.

ونشرت الصفحة الخاصة بالمهرجان في موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك الملصق الدعائي للمهرجان، والذي تميز بتواجد العلم المصري بجوار علم فلسطين.

وعلقت على بوستر المهرجان قائلة: "نظرًا للظروف والأوضاع الراهنة، قرر مهرجان العلمين أن يُطلق نسخته الثانية بشعار "العالم علمين" رافعًا علم فلسطين الحبيبة ليرفرف حرًا، بعزة وكرامة، إلى جانب العلم المصري".

وأضافت صفحة المهرجان: "كما قرر المهرجان بتخصيص٦٠٪ من أرباح النسخة الثانية من المهرجان 2024 لدعم أهلنا في فلسطين. بمعنى أن كل عائلة مصرية أو عربية تشارك في أنشطة وفعاليات المهرجان، ستقوم بدعم عائلة فلسطينية".

وتنطلق فعاليات مهرجان العلمين الجديدة في دورته الثانية في الفترة من 11 يوليو الجاري وحتى 30 أغسطس المقبل، وتشهد العديد من الفعاليات الفنية والرياضية.

يذكر أن الموسم الأول من مهرجان العلمين شهد مشاركة عدد كبير من نجوم الغناء في الوطن العربي، ومن أبرزهم محمد منير وراغب علامة وأحمد سعد ونانسي عجرم وعمر خيرت ومدحت صالح وإليسا وتامر عاشور وويجز وحكيم وفرقة كايروكي، وغيرهم.