صرف شيرين عبد الوهاب وحسام حبيب من سرايا النيابة

ياسر رشاد - القاهرة - قررت نيابة القاهرة الجديدة، صرف الفنان حسام حبيب و الفنانة شيرين عبدالوهاب من سراي النيابة، عقب سماع أقوالهما، في بلاغ الفنانة شيرين عبدالوهاب ضده لاتهامه بالتعدي عليها بالضرب واتهامه لها بتكسير الاستديو الخاص به وغادرا مقر النيابة العامة بعد تصالح الطرفين وتنازلهما عن البلاغات.

وكانت نيابة القاهرة الجديدة، قد استدعت الفنان حسام حبيب وذلك لمواجهته بأقوال ودوافع الفنانة شيرين عبد الوهاب .



واستمعت نيابة القاهرة الجيدة، لأقوال شيرين عبدالوهاب ، في البلاغ المقدم منها ضد طليفها حسام حبيب وللرد علي الاتهامات الموجهة منه ضدها، وذلك عقب وصولها لمقر النيابة.

حيث قالت شيرين، أمام جهات التحقق، إنها تعرضت لتهديد أفقدها أعصابها من حسام حبيب بأنه سيبلغ والد الفتيات بأني أعامل بناتي بطريقة وحشية وسيئة مما قد يعرضهم بأن والدهما قد يأخذهما مني، وذهبت للأستوديو بالفعل لمحاولة التحدث معه لماذا يفعل ذلك وتفاجأت برد فعله تجاهي.

وأشارت الفنانة شيرين أمام النيابة عند مواجهتها بأقوال حسام “هل من الطبيعي أن أقوم بإحداث جرح في رأسي" ٣غرز وجرح أخر بالفخذ الأيسر بجرح حوالي ١ سم ”.



وكانت قد وصلت الفنانة شيرين عبد الوهاب، في ساعة مبكرة لسماع أقوالها، وقدمت تقريرا طبيا مفصلا يشرح صعوبة حالتها الصحية الفترة الماضية مما جعلها من الصعب المثول أمام النيابة

وقررت نيابة القاهرة الجديدة، في وقت سابق، إخلاء سبيل حسام حبيب بكفالة مالية قدرها 5000 جنيه علي ذمة التحقيق لاتهامه بالتعدي بالضرب على المطربة شيرين عبدالوهاب داخل شقتها بالتجمع الأول كما أمرت بسرعة التحري حول الواقعة واستدعاء الفنانة شيرين عبد الوهاب للاستماع لأقوالها.

اصطحبت النيابة الفنان حسام حبيب في واقعة اتهامه بالتعدي بالضرب علي الفنانة شيرين عبد الوهاب لمعاينة شقة التي تستخدمها كاستديو بمنطقة التجمع الأول بعدما تقدم حسام حبيب بفيديو تظهر بها الفنانة شيرين عبد الوهاب بتكسير محتويات الشقة.



كشفت تحقيقات النيابة الأولية في واقعة حسام حبيب في اتهامه بالتعدي بالضرب على طليقته الفنانة شيرين عبدالوهاب داخل شقتها بالتجمع الخامس، حيث اعترف حسام حبيب أمام النيابة العامة بالقاهرة الجديدة بالواقعة قائلا: «أنا مكنتش اتخيل أكون طرف في الخناقة بس أنا كنت بدافع عن بنت شيرين عبدالوهاب بسبب حاجة حصلت وأنا اتدخلت افض مشاجرة بينهم».

وطلب حسام حبيب من النيابة العامة شهادة ابنة الفنانة شيرين عبدالوهاب واستماع أقوالها حول الواقعة الضرب.

وحررت الفنانة شيرين عبدالوهاب محضرا رسميا بقسم التجمع الخامس؛ ضد طليفها حسام حبيب بسرقة هاتفها المحمول وأموال من حقيبتها بعد التعدي عليها بالضرب المبرح داخل شقة تستخدم كاستديو بمنطقة التجمع الأول.

.وقالت شيرين في محضر الشرطة إنها حضرت للشقة ملكها والتي تستخدم كأستوديو لأغانيها، وفوجئت بوجود حسام حبيب، فطلبت منه إعادة أموال كانت أعطتها له لتشييد الأستوديو، لكنه أخذ هاتفها وتعدى عليها بالضرب المبرح، مما أصابها بجروح في جميع أنحاء جسدها