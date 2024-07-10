بعد 15 ليلة .. نوستالجيا 90/80 ترفع شعار كامل العدد في الإسماعيلية

ياسر رشاد - القاهرة - أشاد جمهور الإسماعيلية بعرض الدراما الإستعراضية الغنائية نوستالجيا ٩٠/٨٠ الذي عرض مساء أمس على خشبة مسرح قصر ثقافة الإسماعيلية والعرض من إخراج تامر عبدالمنعم.



حضر العرض اللواء محمد أنيس سكرتير عام محافظة الإسماعيلية الذي من جانبه أشاد بالعرض المسرحي وقام بتحية الفنان تامر عبدالمنعم على هذا العرض.



كما أشاد جمهور الإسماعيلية بعرض الدراما الإستعراضية الغنائية نوستالجيا ٩٠/٨٠.



عرض نوستالجيا ٩٠/٨٠ فكرته مستوحاه من الأعمال الخاصة في فترة الثمانينات والتسعينات سواء الأعمال الدرامية او الافلام والأغاني والبرامج التلفزيونية التي تم تقديمها في هذه الحقبة من الزمن.



عرض نوستالجيا ٩٠/٨٠ بطولة أعضاء فرقة السامر المسرحية رؤية وإخراج تامر عبدالمنعم، إستعراضات فرق بورسعيد والحرية وسوهاج وروض الفرج للفنون الشعبية، إعداد التصور الموسيقي وأعاد التوزيع الموسيقي للعرض محمد مصطفى، ديكور المهندس محمد جابر، مكياچ إسلام عباس، مصمم الازياء رنا عبدالمجيد واضاءة عز حلمي والعرض من إنتاج الهيئة العامة لقصور الثقافة.



الجدير بالذكر أن الإسماعيلية هي المحافظة الرابعة لإستضافة العرض بعد عرضها بالقليوبية وبورسعيد والقاهرة.



عرض نوستالجيا ٩٠/٨٠

من ناحية أخرى تعد ليلة عرض قصر ثقافة الإسماعيلية هي ال ١٥ وترفع شعار كامل العدد كما حدث في القاهرة والقليوبية وبورسعيد.

من جهة أخرى تقرر عرض الدراما الإستعراضية الغنائية نوستالجيا ٩٠/٨٠ على خشبة مسرح الأنفوشي بالأسكندرية وذلك يوم ١٨ من شهر يوليو الجاري ولمدة ثلاثة أيام.



كما يستأنف عرض نوستالجيا ٩٠/٨٠ جولته خلال الإجازة الصيفية في شتى محافظات جمهورية مصر العربية.