نور النبوي يحتفل بعيد ميلاده مع كزبرة وأسرة الحريفة

ياسر رشاد - القاهرة - حرص الفنان نور النبوى على الاحتفال بعيد ميلاده الـ26، برفقة أبطال وفريق عمل فيلمه الحريفة والذي يستعد لتقديم الجزء الثاني منه خلال الفترة القادمة.

ونشر نور مجموعة من الصور له أثناء احتفاله بعيد ميلاده مع الحريفة وعلق عليها قائلا: امبارح احتفلت بعيد ميلادي مع عيلة الحريفة، شكراً استاذ طارق الجنايني و كزبرة على التورتة الحلوة دي.

نور النبوي وأسرة الحريفة

وأضاف: شكراً لكل الناس اللي كلمتني و بعتتلى..انا ممتن لوجودكم فى حياتي ،اتمنى تبقى سنة فيها تطور و مجهود و شغل يعجبكم. اخيرا الجمهور هو عيلتي الاساسية، شوفت كل فيديو و صورة عملتوها، دعمكم هو الحافز الرئيسي، بحبكم من قلبي.

نور النبوي

تعاقد الفنان نور النبوي مؤخرا علي عمل درامي جديد بعنوان «6 شهور» من إخراج مصطفى سولي، والذي يعد أولي بطولاته المطلقة ،ويبدأ نور تصوير العمل خلال شهر مايو المقبل علي ان يعرض عبر أحدي المنصات الإلكترونية.

قصة الحريفة

وتدور أحداثه حول ماجد، لاعب كرة القدم، الذي تدفعه الظروف العائلية إلى أن ينتقل من مدرسته الدولية إلى مدرسة حكومية، وهناك يتعرف على مجموعة من زملائه من خلفيات مختلفة، وينضم لفريقهم الذي يشارك في مباريات بالساحات الشعبية ومراكز الشباب، ومعًا يحلمون بأن يشاركوا في بطولة كبيرة جائزتها مليون جنيه.

أبطال الحريفة

العمل من بطولة نور خالد النبوي أحمد غزي، كزبرة، نور إيهاب، خالد الذهبي، عبدالرحمن محمد، سليم الترك، مع ظهور خاص لـ بيومي فؤاد وشريف الدسوقي، بمشاركة أحمد حسام ميدو، لاعب كرة القدم السابق، كممثل لأول مرة داخل العمل، والفيلم من تأليف إياد صالح، وإخراج رؤوف السيد.

وحرص النجم خالد النبوى، على تهنئة ابنه نور بمناسبة عيد ميلاده.

ونشر خالد النبوي صورة لنجله عبر خاصية ستورى على حسابه على إنستجرام، وكتب على الصورة قائلا: “بينو كل سنة وأنت بخير وسعادة”.

وكان حقق فيلم “أهل الكهف” للنجم خالد النبوي، أمس، الاثنين، إيرادات تقدر بـ 135،273 ألف جنيه، ما جعله في المركز الأخير ضمن الأعمال المنافسة بموسم أفلام عيد الأضحى 2024.

قصة فيلم أهل الكهف

فيلم أهل الكهف مأخوذ، عن رواية مسرحية من أربعة فصول بنفس الاسم للكاتب توفيق الحكيم، وتدور قصته حول مجموعة من الأشخاص يستيقظون ويجدون أنفسهم في زمن آخر مغاير للزمن الذي يعيشون فيه، ويواجهون أزمات صعبة.

أبطال فيلم أهل الكهف



فيلم أهل الكهف يشارك به مجموعة كبيرة من الفنانين خالد النبوى، غادة عادل، محمد ممدوح، محمد فراج، ريم مصطفى، محمود حميدة، أحمد عيد، هاجر أحمد، صبري فواز، مصطفى فهمي، وعدد آخر من الفنانين، تأليف أيمن بهجت قمر وإخراج عمرو عرفة.

معلومات عن النجم خالد النبوي

تخرج من المعهد العالي للفنون المسرحية بمصر عام 1989، بداية دخوله التمثيل كانت عن طريق الصدفة.

فقد التحق بعد انتهاؤه من الثانوية العامة بالمعهد العالي للتعاون الزراعي، وكان ضمن فرق التمثيل التي تقوم بالأعمال المسرحية، فشاهدته لجنة من كبار الفنانين الذين أُعجِبوا بأدائه، ما جعله يقرر دخول معهد الفنون المسرحية.

بعد ذلك شارك في بطولة فيلم "المواطن مصري" للمخرج صلاح أبو سيف، وفيلم المهاجر للمخرج يوسف شاهين.

قدم لمدة سنة ونصف برنامج "دنيا"، في قناة أبوظبي لمدة خمسة أيام في الأسبوع.



حصل على جائزة أحسن ممثل من مهرجان جوهانسبرغ عن فيلم المهاجر (1994).

كما شارك في الفيلم الأمريكي "مملكة السماء" للمخرج العالمي ريدلي سكوت، في دور أحد قاده جيش صلاح الدين الأيوبي.

وبطولة فيلم المواطن (بالإنجليزية: The Citizen)‏ عام 2012، بالإضافة لأعماله السينمائية والتلفزيونية الأخرى.