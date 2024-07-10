مروة نصر تطرح أغنيتها الجديدة بعنوان "بقيت جبروت"

ياسر رشاد - القاهرة - أطلقت الفنانة مروة نصر منذ الساعات القليلة الماضية أحدث أعمالها الغنائية بعنوان "بقيت جبروت" على مواقع التواصل الإجتماعي.

تفاصيل أغنية "بقيت جبروت"

أغنية "بقيت جبروت" من كلمات أحمد راشد و ألحان سامر أبوطالب ومونتاج محمود صبري وإنتاج محمد علام كيوب ميوزك وتوزيع موسيقي زووم، وقد ظهر الفيديو بطريقه مبهره في صورة قصه مصوره مستخدمين تقنيه الـ" Ai" الذكاء الاصطناعي.

وتعتبر هذه الأغنيه تمهيدا لطرح ألبوم "حلوة السهرة" الذي من المقرر طرحه خلال صيف ٢٠٢٤ والذي يشارك به عدد كبير من أهم الشعراء والملحنين والموزعين بالوطن العربي كما تستعد أيضا لاحياء العديد من الحفلات الغنائية التي تشارك بها ضمن موسم صيف ٢٠٢٤.

أغنية بقيت جبروت

اتهمت مروة نصر صناع اغنية المطربة روبي "الليلة حلوة" والتي طرحتها مؤخرًا بطريقة الفيديو كليب والتى تتشابة كلماتها مع اغنية مروة نصر "حلوة السهرة" والتى طرحتها شهر سبتمبر ٢٠٢٣.

مروة نصر

كلمات الاغنيه :



هي القاعدة دي اللي حلوة وناسها حلوة

ويومنا دا شكله جميل

خدنا أهو من الفرحة وصلة، دماغنا فاصلة

ورايقين طول الليل

طب هي القعدة دي اللي حلوة وناسها حلوة

ويومنا دا شكله جميل

خدنا أهو من الفرحة وصلة، دماغنا فاصلة

ورايقين طول الليل

والليلة حلوة.. الليلة دي حلوة.. القاعدة حلوة

إيه الجو العسل ده؟.. إيه الموود القمر ده

هو الروقان ده اللي ناقصنا

والليلة حلوة.. الليلة دي حلوة.. القاعدة حلوة

إيه الجو العسل ده؟.. إيه الموود القمر ده

هو الروقان ده اللي ناقصنا

عليّ يابني الصوت شوية.. كمان شوية

ده في مغنى ده في مغنى وفي رقص

سقف يابني، وأنت طبل ده يومنا يهبل

ومتعبناش بالعكس

والليلة حلوة