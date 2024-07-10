النونو.. تركي آل الشيخ يكشف تفاصيل شخصية أحمد حلمى

ياسر رشاد - القاهرة - حرص المستشار تركى آل الشيخ على الكشف عن شخصية الفنان أحمد حلمى فى فيلمه الجديد الذى يحمل اسم "النونو".

وقال تركى آل الشيخ عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك: عندنا مفاجأة مهمة مع الأسطورة أحمد حلمي، فيه واحد من الأفلام اللي هيبدأ فيها نهاية 2024 أو بداية 2025.. أحمد حلمي هيعمل دور نصاب كبير وهيعمل عمليتين نصب في السعودية، الأولى في بطولة الجيمينج والثانية للناس في العمرة والحج، الفيلم هيكون كوميدي اسمه النونو.

أحمد حلمي وتركي آل الشيخ

كان المستشار تركي آل الشيخ أعلن رئيس الهيئة العامة للترفيه بالمملكة العربية السعودية، أكد أن الفنان أحمد حلمي سيقدم 4 أفلام خلال موسم الترفيه.

وقال أحمد حلمي، خلال برنامج "الحكاية"، المُذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر": "من ضمن هذه الأفلام (النونو - الاخوات مع كريم عبدالعزيز)".

وتحدث أحمد حلمي، عن صندوق بيج تايم لـ هيئة الترفيه، قائلا: "الفنان بيكون هدفه إنه يوصل لأكبر قدر من الجمهور بمختلف جنسياته ودياناته، والفن رسالة مهمة ولما يتاح ليا الفرصة إني أوصل لقاعدة أكبر من البشر لازم أستغلها".

من ناحية أخري، مشهد ارتجالي مؤثر جمع النجم أحمد حلمي والفنان عمرو سعد أثناء حلوله ضيفا في الحلقة الأولى من برنامج "بيت السعد" الذي يقدمه النجمان أحمد سعد وعمرو سعد.

أحمد حلمي وعمرو سعد

وخلال الحلقة، جسد كلا من عمرو سعد وأحمد حلمي مشهد ارتجالي مؤثر يتحدث فيه الثنائي عن ميراث والدهما.

يشار الى أن برنامج "بيت السعد" يعرض في الحادية عشر مساء الأربعاء على "MBC 1" ويعاد يوم السبت في نفس الموعد على شاشة "MBC مصر".

أحمد حلمي

ويعرض برنامج " بيت السعد " أسبوعياً على مدار ثلاثة أشهر، الأضخم من نوعه في المنطقة، حيث تدور فكرة البرنامج في استضافة نخبة من أهم وألمع نجوم العالم العربي في لقاءات ممتعة تتضمن غناءً وتمثيلاً وحوارات جادة وعفوية.

تفاصيل برنامج بيت السعد

وفي كل حلقة، يستقبل مقدما البرنامج عمرو سعد وأحمد سعد ضيفاً جديداً يناقشان معه قضايا اجتماعية وإنسانية مختلفة، ويستمعان إلى رأيه في عدد من المواضيع، إضافةً إلى فقرات متنوعة يستعرض خلالها الضيف بعض مهاراته ومواهبه، فضلا عن فقرات أخرى تكشف النقاب عن تفاصيل من حياته الشخصية وبداياته وتتوقف عند أحداث كان لها أثر كبير في مسيرته الفنية.

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وفيما تعتمد معظم فقرات البرنامج على الحوارات العفوية المرتجلة بين النجوم على نحوٍ ودّي يُبرز الجوانب الطبيعية لشخصيات النجوم ومضيفَيْهما.

عمرو سعد

هذا ويتضمن "بيت السعد" أغانى يسمعها الجمهور للمرة الأولى إذ يغني أحمد سعد مع ضيوفه بمشاركة عمرو سعد، في موازاة مشاهد درامية يمثلها عمرو سعد مع ضيوفه برفقة موسيقى تصويرية مصاحبة.

أحمد حلمي وعمرو سعد

يشار الى أن النجوم المقرر استضافتهم فى الحلقات الـ 12 الأولى من البرنامج هم: أحمد حلمي، يسرا، محمد هنيدي، أحمد السقا، منة شلبي، إليسا، مي عمر، نادين نجيم، الشاب خالد، أحمد فهمي، أبلة فاهيتا، إبراهيم الحجاج.

من ناحية أخري، دعم النجم أحمد حلمي فلسطين في ندوته بمهرجان روتردام الذي أقيم مؤخرًا في هولندا.

وأكد أحمد حلمي خلال الندوة، إنه يتمني تقديم عمل عن غزة يفضح الاحتلال للعالم كله.

الإحتلال يقدم رسالة مزيفة

وأضاف إن الاحتلال يعرف جيدًا قدرة الفن على توصيل الرسالة الحقيقية لذلك هو يسعي جاهدًا لتقديم رسالة مزيفة من خلال الأعمال الفنية والسينما ويدس العسل فيها لأنه يعرف قدرة الفن على ترسيخ الحقائق وبالتالي يزيف هو الحقائق لجعل العالم يتعاطف معه في الوقت الذي نقف فيه نحن ولا نقوم بذلك الدور رغم أن الحقيقة لدينا نحن.

وتابع أحمد حلمي حديثه قائلا: العالم كله بدأ يعرف الحقيقة كاملة وبدأ يفهم من هم أصحاب الأرض وأصبحت الأكاذيب التي يتم الترويج لها لا تلقى قبول ولا تصدق وبالتالي لابد أن نقوم نحن بهذا الدور ونقدم أعمال تناقش القضية وتفضح الاحتلال وتخاطب العالم.

فلسطين صامدة

واختتم: رغم الحزن بسبب أحداث غزة لكن هناك بصيص من الأمل في أن العالم بدأ يفهم كل شيء مؤكدًا أن فلسطين صامدة وأهل فلسطين صامدين داعيًا الله أن يرفع عنهم الظلم في أقرب وقت.