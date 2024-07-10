تطورات الحالة الصحية للفنان رضا إدريس

ياسر رشاد - القاهرة - أصيب الفنان رضا إدريس، بأزمة صحية طارئة ما جعلته ينتقل إلى المستشفى، وذلك في الساعات القليلة الماضية، إذ خضع لعدة فحوصات مهمة.

وبعد الكشف والفحوصات، تبين أن رضا إدريس كان معرضًا للإصابة بجلطة، قائلًا خلال تصريحات صحفية:" الحمد لله ربنا سترها معايا وركبت 3 دعامات في القلب، بسبب تدهور حالتي الصحية لأني كنت داخل على جلطة وتم معادرتي للمستشفى وسوف استمر على العلاج في المنزل .

وأضاف “إدريس” قائلًا:" سبب تدهور حالتي الصحية هو التدخين، وايضًا نتيجة التفكير الكتير وزعلت بسبب اللي بيحصل في الفن الفترة دي ".

كانت آخر مشاركات رضا إدريس التمثيلية، مسلسل بالطور والذي عرض العام الماضي عبر منصة إلكترونية شهيرة، محققًا نجاحًا كبيرًا وقتها .

مسلسل "بالطو" مأخوذ عن رواية "بالطو وفانلة وتاب"، من بطولة عصام عمر ومحمود البزاوي وعارفة عبد الرسول ومحمود حافظ ومريم الجندي وسلافة غانم، قصة وسيناريو وحوار أحمد عاطف وإخراج عمر المهندس.

وتدور أحداث مسلسل "بالطو" في إطار كوميدى حول مهنة التمريض وما يحدث بدور الرعاية الصحية، ويعيش دكتور مغامرات كوميدية بعد فترة تخرجه في الجامعة.

رضا إدريس

رضا إدريس، هو ممثل مصري ولد في 26 يناير 1960 شارك في العديد من الأعمال الفنية مابين أفلام ومسلسلات ومسرحيات وغيرها من الأعمال الفنية حيث شارك في فيلم الإمبراطور، وضد الحكومه مع الراحل أحمد زكي، وحلّق حوش و الباشا تلميذ، وغيرها من الأعمال الفنية الناجحة.