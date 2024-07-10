إيمان السيد تحذر الجمهور بسبب صفحة لها على "فيسبوك"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هاني صابر:

حذرت الفنانة إيمان السيد، متابعيها عبر السوشيال ميديا من الصفحات المزيفة باسمها على "فيسبوك".

ونشرت إيمان، صورة من صفحة مزيفة باسمها، عبر حسابها على إنستجرام، وعلقت: "بكرر تاني مليش أي صفحات على الفيسبوك، مليش علاقة بهذه الصفحة أو غيرها من الصفحات على فيسبوك".

وكانت إيمان السيد، أعلنت في وقت سابق عدم إمتلاكها أي حسابات شخصية على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك".

وكتبت إيمان، عبر حسابها على إنستجرام: "معنديش أي صفحات على الفيس بوك الحمد لله وهذا من فضل ربي، ولا حتى الأكونت الشخصي اللي كان عليه فولورز، حد ابن مؤذية فقعني ريبورت واتقفل والموضوع كبر في دماغي قولت والله ما أنا مرجعاه وده نظرا لما لمسته من هدوء نفسي وصفاء ذهني ووضوح فكري ونبوغ مهني أثناء ما أتقفل (حتى لو لاحظتوا بكتب شعر أهو)".

وتابعت: "يعني على رأي محمد هنيدي لما قال (أصل حبيتش الموضوع أوي) فدلوقتي في صفحات كتير بإسمي وعليهم ناس كتير وأعداد مش قليلة".

وأضافت: "فحبيت أوضح إن مليش أي علاقة بالصفحات دي ولو هي معمولة حبا فيا أو في شغلي فشكرا ليهم ولكن برضوا وجب التنويه".

جدير بالذكر أن، إيمان السيد شاركت في موسم دراما رمضان الماضي 2024 بمسلسلات "فراولة" و "إمبراطورية م" و "أشغال شقة".

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