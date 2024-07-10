بالصور.. أسماء أبو اليزيد تحتفل بعيد ميلادها مع زوجها وسط تهنئة نجوم الفن

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - معتز عباس:

احتفلت الفنانة الشابة أسماء أبو اليزيد بعيد ميلادها الـ33، مع زوجها مدرب اللياقة البدنية محمد الخطيب.

ونشرت "أسماء" مجموعة صور عبر حسابها الشخصي على موقع "انستجرام" أثناء احتفالها بعيد ميلادها، وعلقت: "عيد ميلاد سعيد لي".

وتلقت أسماء أبو اليزيد، التهاني من نجوم الفن، وعلقت السيناريست إنجي علاء: "كل سنة وإنتي طيبة"، وكتبت الفنانة مروة الأزلي: "عيد ميلاد سعيد يا حلوة الحلوين"، وعلقت الفنانة ريهام عبدالغفور: "كل سنة وأنتي طيبة حبيبتي".

وشاركت الفنانة أسماء أبو اليزيد في مسلسل "صلة رحم"، الذي عُرض في دراما رمضان 2024، بطولة إياد نصار، ويسرا اللوزي، ومحمد جمعة، تأليف هشام عبية، وإخراج تامر نادي.

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