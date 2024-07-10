ميرهان حسين تفاجئ متابعيها وتغني لـ عمرو دياب هذه الأغنية.. فيديو

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - معتز عباس:

فاجأت الفنانة ميرهان حسين متابعيها وجمهورها، بخوضها تجربة جديدة في مجال الفن وتحديدًا الغناء.

ونشرت "ميرهان" فيديو لها أثناء غناء أغنية "زي الزمان" للمطرب عمرو دياب، وأغنية "كيكو" للفنانة سعادة حسني، عبر حسابها على موقع "انستجرام"، وعلقت: "نوستالجيا".

ونالت صوت ميرهان، اعجاب متابعيها على انستجرام، وجاءت التعليقات، كالتالي: يا ميرو يا فنانه يا شاطره اوي"، "يا ميرو يا قمر صوتك جميل ربنا يحفظك"، "أجمل ميما و أجمل صوت"، "صوت كروان غني جوا قلبي ربنا يحفظك"، "صوتك حلو قوي".

يذكر أن، ميرهان حسين تعرضت مؤخرا لسرقة مجوهراتها من شقتها والتي شملت عدد من المجوهرات وكذلك حقيبة بداخلها بعض المتعلقات والأدوات الشخصية والأحذية الخاصة بها.

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