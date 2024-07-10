سارة سلامة تخطف الأنظار بإطلالة جريئة.. والجمهور يعلق: "قنبلة الجيل اللي بجد" (صور)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- معتز عباس:

خطفت الفنانة سارة سلامة الأنظار، وشاركت جمهورها عبر السوشيال ميديا، أحدث جلسة تصوير خضعت لها.

ونشرت سارة عددًا من الصور، عبر حسابها على موقع "انستجرام"، وظهرت بإطلالة جريئة مرتدية فستان صيفي طويل، أبرز جمالها ورشاقتها.

وتفاعل جمهور السوشيال ميديا معها، وجاءت التعليقات كالتالي: "بطل وحلويات"، "غزال مصر"، قمر يا حياتي"، "الجامد وصل"، "هي دي قنبلة الجيل اللي بجد"، "ايقونه في الأنوثة والجمال".

يذكر أن، سارة سلامة انتهت مؤخرا من تصوير مسلسل "نقطة سوداء" الذي تشارك في بطولته مع أحمد فهمي، والمقرر عرضه خلال الفترة المُقبلة.

اقرأ أيضا..

قبل طرحها.. تعرف على صناع أغنية محمد حماقي "واكلة الجو"

جنا عمرو دياب تطلق ثاني أعمالها الغنائية في هذا الموعد